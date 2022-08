Hace unas semanas se presentaba en la Iglesia de San José del antiguo Convento de las Madres Carmelitas de Caravaca el poemario Un dios extranjero (2022), ganador de la última edición del Premio Internacional de Poesía Mística ‘San Juan de la Cruz’, convocado como parte del certamen literario Albacara de la localidad. Además, se da la circunstancia de que su autor, el madrileño Alejandro Morellón (1985), recientemente seleccionado por la revista Granta como uno de los mejores escritores jóvenes en español del mundo, debuta con esta obra en un terreno que para él era, hasta ahora, prácticamente desconocido. Es más, su última publicación (El peor escenario posible, 2022), lanzada apenas unas semanas atrás, es un libro de relatos. De todo ello hablamos con él. También de La Madeleine à la veilleuse (La Magdalena penitente de la lamparilla, del pintor francés George de La Tour), que es la imagen sobre la que pone el foco en esta obra.

Primera vez que se adentra en el mundo de la poesía y... ¡premio! ¿Marca Un dios extranjero un cambio o punto de inflexión en su trayectoria?

Pues, en realidad, sí. Hasta ahora solo había publicado novela y relatos cortos. Esta ha sido mi primera experiencia con la poesía y con la poesía mística.

La gran culpable de que se embarcara en este proyecto es La Magdalena penitente de la lamparilla, una obra que se encuentra en el Museo del Louvre de París. ¿Qué fue lo que le llamó la atención de esta obra?

La enigmática figura de esta Magdalena penitente, con ese rostro semioculto. Y esa vela, esa lamparilla... Y el cráneo que hay apoyado en su pierna. También la barriga que tiene nos puede sugerir que está en cinta, una cuestión que no hace sino acrecentar ese halo de misticismo. Lo vi hace como cinco añoS y, mientras lo contemplaba, se me ocurrió la idea de este poemario. ¿Por qué no ponerle voz a esta María Magdalena? ¿Qué nos diría si pudiera hablar? ¿En qué estaría pensando? Un dios extranjero trata de dotar de palabras a esta imagen, a esta mujer que encarna la naturaleza de la espera.

Lo cierto es que María Magdalena siempre ha sido una figura enigmática, no solo por medio de los pinceles de George de La Tour. En cierto modo, esta obra también es un recorrido por la historia de este personaje...

Sí. María Magdalena siempre ha estado cubierta por un velo de misterio. Es una cuestión latente en el cuadro de George de La Tour (entre la luz, la oscuridad; el rojo que es la vida y el negro que es la muerte; el vientre hinchado que alberga un nuevo ser y la calavera que anuncia el final de otro...). Digamos que esta pintura recoge bastante bien esa dicotomía que acompaña al personaje. Por otro lado, su historia se ha mezclado habitualmente con la de otras figuras del Nuevo Testamento, con lo que tiene muchas y diversas expresiones.

¿Por qué se decidió por el título Un dios extranjero?

Para mí todo dios tiene algo de extranjero, pues es algo que está lejos y a lo que nos queremos acercar. En mi opinión, entre los creyentes y Dios existe una distancia que salvamos mediante la fe.

De todas formas, conviene aclarar que nos encontramos ante un trabajo de poesía mística que es apto tanto para los creyentes como para los no creyentes...

Esa era mi idea desde el principio, sí. De hecho, yo no soy creyente. Pero es que la mística tiene que ver con algo que va más allá de la creencia de que existe un dios. También hay mística en el Budismo, por ejemplo, que aunque sea una religión monoteísta, tiene más que ver con guiar tu espíritu hacia un estado sagrado, con unir tu alma con la naturaleza de ese supuesto Dios, que con la creencia en sí.

Muchos escritores coinciden en que la poesía en mucho más íntima que la prosa; que, si no hay ficción de por medio, el escritor tiende a desnudarse ante el lector. ¿Está usted de acuerdo con esa afirmación?

Hay poesía de toda índole, igual que hay narrativa de toda índole. Así que no estoy del todo de acuerdo... No obstante, comparto la idea de que, mediante la poesía, es mucho más fácil trasladar a un texto nuestra propia identidad. En la narrativa puede haber ficción (incluso aunque uno hable de sí mismo), pero en la poesía parece que hay una conversación más directa y más íntima entre el yo escritor y el yo lector.

¿Necesita, quizá, esta sociedad más poesía?

Yo creo que sí. Porque, además, en este momento vivimos como inmersos en esa vorágine marcada por la velocidad del consumo audiovisual que parece que ha acabado filtrándose en el mundo de la literatura: parece que ahora las novelas tienen que ser más rápidas, más ágiles, más fáciles de leer. La poesía, en cambio, requiere calma, un sosiego casi antagónico a esas fórmulas de entretenimiento audiovisual. Para leer poesía tiene que haber un silencio, una pausa, una predisposición a la lectura. Tienes que estar atento. No puedes leer poesía como si leyeras una novela de intriga. Para leer poesía necesitas todo el cuerpo y toda la atención posible.

Para terminar, ¿en qué anda usted metido ahora mismo?

Pues estoy escribiendo una novela, pero creo que me llevará algún tiempo terminarla... Por fortuna, no solo acaba de ver la luz Un dios extranjero, sino también mi último libro de relatos, El peor escenario posible, lo que me da cierto margen para desarrollar este proyecto. Me voy a permitir esa calma de la que hablábamos para terminar este libro.