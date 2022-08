Continúa el desfile de estrellas internacionales por Murcia On. Tras las recientes actuaciones de Sting y Simple Minds, llega el turno ahora del repertorio folk-pop del cantautor británico Mike Rosenberg, conocido por el nombre artístico de Passenger, que ha obtenido a lo largo de su carrera importantes reconocimientos y múltiples discos de platino.

Aunque empezó tocando en la calle, Passenger pronto cambió las esquinas por los estadios gracias a su single Let Her Go (2012), que alcanzó el número uno en diecinueve países y suma más de dos mil millones de reproducciones en YouTube. Sin embargo, esta canción es solo una muestra de una extensa trayectoria musical de años, durante los cuales el artista británico ha publicado hasta trece discos. A principios de la década de 2000, tuvo una banda llamada Passenger cuyo álbum debut, Wicked Man’s Rest, fue un éxito de crítica, pero cuando se separaron sus miembros en 2009, Rosemberg optó por conservar el nombre. Su popularidad fue en aumento hasta que en 2012 abrió los shows de Jools Holand y de Ed Sheeran, con quien ya había realizado años antes varios conciertos. Su cuarto álbum, All the little lights, lo consagró definitivamente.

En 2014 lanzó Whispers que tuvo secuela (Whispers II) en 2015. Siguieron Young as the morning old as the sea (2016), The boy who cried wolf (2017), Runaway ( 2018) y Sometimes It’s something, sometimes It’s nothing at all (2019).

Las canciones de Mike Rosenberg, que está en uno de los momentos compositivos más fértiles de su carrera, no son oscuras ni melodramáticas, sino cercanas e intimistas, reconfortantes, en la onda pop folky de James Taylor o Paul Simon. En Murcia presentará su último disco, Birds That Flew And Ships That Sailed.