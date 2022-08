En su Alhama de Murcia me encuentro con Juan José Robles Mayol, un grandísimo músico de folk de esta Región especializado en instrumentos de cuerda. De niño empezó en rondallas, es cofundador del grupo Malvariche y de Mujeres con Raíz, ha tocado con la Cuadrilla Maquilera de Manuel Luna, la Banda del Pepo, La Ronda de Motilleja y otras muchas agrupaciones.

Lo pillo en pleno proceso de grabación de su tercer disco en solitario y he de confesar que mi encuentro con el Maestro es todo un regalo, pues me toca en directo algunos temas maravillosos de este trabajo, que saldrá en los próximos meses. La conversación aderezada con música es ya impagable. Las paredes del salón de su casa me hacen ver que es un amante de las artes plásticas, con interesantes obras de significados artistas de la Región. Desde la ventana se ve el castillo de su querido pueblo. Me cuenta que está ultimando su nueva academia para seguir enseñando guitarra y púa. La foto se la hago en su estudio, donde trabaja algunas de sus grabaciones en formato maqueta, hay un ordenador con una gran pantalla, una biblioteca y discoteca y un rincón con muchos de sus instrumentos, perfectamente colgados y casi afinados. Me habría bastado escucharlo y luego escribir mis sensaciones, porque este hombre habla con su música y te transmite sensaciones, te trae recuerdos, te hace viajar y te llena de sueños… pero en esta página necesitamos palabras y tengo suerte de que su conversación es tan fluida como interesante.

Mientras me deleita con el sonido espectacular de su quítaro tenor del siglo XIX me dice: "El proceso de composición de este nuevo disco me está llevando meses, yo trabajo como vosotros los pintores, haciendo bocetos previos, que grabo con el móvil, que luego voy retomando y mejorando, aunque algunos los descarto, o los guardo para mejores ocasiones. Lo que más me cuesta es poner títulos a las músicas instrumentales, cuando no hay letra. Sin embargo, este lo tuve claro, está dedicado a mi madre", y me lo toca mientras la piel se me eriza, porque estoy asistiendo a un concierto realmente íntimo que no quiero estropear ni con aplausos.

Vamos mezclando temas de conversación y temas musicales: "Yo hago música de autor, pero no puedo evitar las influencias ni los homenajes, a veces utilizo un trozo tradicional, mira, como en esta, que tomo unas notas de la Ronda de La Motilleja", y me hace pensar cuando me dice: "Es maravilloso que se nos haya legado la música de las cuadrillas, que tocaban aquellas personas con las manos llenas de callos y los dedos hinchados de trabajar. Hemos recibido un legado que hemos de tocar bien, calentando, afinando y tocando con el máximo respeto. Eso no quiere decir quedarse anclado, hay que avanzar, pero haciéndolo bien", y descuelga y toca con un bouzouki, de la familia de los laúdes, precioso instrumento de origen griego pero evolucionado desde la música irlandesa. Me está dando una clase magistral, sin duda.

Su academia se llama Trasteo y me cuenta que durante muchos años no podía dedicarse solamente a la música, que trabajó como educador ambiental en huertos escolares, así que la educación la lleva tan dentro como la preocupación por el ecosistema. Lo primero que hace todas las mañanas es andar y correr por la sierra y me cuenta que le sienta bien al cuerpo y al espíritu. Y añade que también estudió en el Conservatorio guitarra flamenca, clásica y plectro y se pone a tocar otro tema nuevo: Reloj de arena, que tiene una especie de aire atlántico lleno de sugerencias y me dice: "Todo esto se me va ocurriendo y lo grabo esté donde esté".

Y me confiesa: "Al principio me daba pudor mostrar mi propia música, componía para mí y tocaba la música de otros, pero es muy hermoso que la gente me diga que son felices cuando la escuchan".

No es de extrañar su éxito actual en grandes festivales por toda España o que un día de su cumpleaños lo llamasen de Estados Unidos para anunciarle el Premio al mejor disco de folk europeo. Por supuesto que mientras escribo estas letras estoy escuchando su música. Impagable.