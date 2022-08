El tiempo, los años, se desvanecieron durante el concierto de Sting, plagado de grandes éxitos y con un puñado añadido de nuevas canciones de su último álbum, The Bridge. Otro álbum reciente, My songs, recopilatorio de muchos de sus éxitos revisados, da título a su gira, y sonaron con la clase que se espera de un compositor e intérprete magistral.

El ya septuagenario “As de Oros” de Quadrophenia demostró estar en espléndida forma física, tan fibroso y atractivo como antaño, mientras enarbolaba su bajo eléctrico. Mantiene intacta su personal voz, que fue la verdadera revelación, fuerte y clara. Impresionaba escucharle alcanzar las notas altas sin esfuerzo aparente.

A juzgar por la noche del miércoles, Sting probablemente habría estado de gira sin despeinarse los dos últimos años si no hubiera sido por la pandemia. Se mostró afable, y tocó de pie su gastado bajo durante casi todo el concierto, implicó al público y empatizó sin recurrir a monsergas sobre sus canciones.

La disposición del escenario era sencilla, realzada por un diseño de luces que incorporaba imágenes de vídeo. En cuanto al sonido, fue impecable.

Después de la breve actuación del consumado guitarrista Joe Sumner –el hijo de la estrella- (”estoy solo en el escenario, cantad conmigo”) tocando canciones de amor y pérdida cortadas de la tela de su padre, Sting apareció rápidamente con cinco músicos y un par de coristas de respaldo para un conjunto compacto, y exploró más de 40 años de material. Sigue siendo un grande, aunque pueda parecer demasiado consciente de ello. Una vez confesó que supo que Roxanne era un éxito cuando iba andando por la calle y escuchó a un taxista silbarla.

Abrió una impactante versión de Message in a Bottle que levantó al personal cantando y lanzando sus S.O.S., también desde la máquina de escribir que aparecía en la pantalla. Sedujo a las 15.000 personas que abarrotaban la “playa de toros” (como dijo Joe) en el inicio de una minigira española repasando su carrera. Durante la gira parece haberse ido desprendiendo de sermones y despojándose de un exceso de jazz; varía el repertorio, lo que es de agradecer, sobre todo si no se olvida de algunas imprescindibles como Roxanne.

Sting siempre ha sido una figura polémica. Desde sus tiempos de falso punk en the Police, este consumado artesano musical entreteje sagazmente oligoelementos de rock, jazz, reggae y músicas globales en canciones de pop con garra. Acompañado por una banda de lujo que incluía al avezado guitarrista Dominic Miller y al hijo de éste, Rufus, con la segunda guitarra, además de talentosos músicos a la armónica, teclados, batería y coros, Sting sabía que el público quería escuchar sus éxitos, y fue complaciente. Pesos pesados de Police como Message in a bottle y Every little thing she does is magic fueron dispensados al principio del concierto. Destiló esas canciones afiladas y ganchudas improvisando a veces en clave jazz, lo que resulta mas natural en un tema ya de su carrera en soliario como Englishman in New York, que tocó al comienzo en un despegue de altura.

Hubo también espacio para canciones no tan conocidas -excepto por los fans acérrimos-, del álbum pandémico The Bridge, como If It's Love, que contó con una introducción silbada, y Rushing Water, ejercicios exquisitamente pulidos de rock elegante y adulto. Sting demostró aquí su buena mano para las melodías. Volvió a la carga con algunas canciones más de las que le han hecho famoso: Walking on the Moon, So Lonel (donde intercaló un trozo de No woman no cry de Bob Marley), y Every Breath You Take, con su estribillo a dos voces.

Como hacen muchos intérpretes de su edad, las canciones las ha adaptado a una voz más adulta y a una presencia escénica más relajada. Roxanne, sin embargo, sonó explosiva, interactuando con el público en llamada y respuesta, y sigue siendo una masterclass de alquimia sublime.

Aunque los músicos prolongaban algunas partes, el concierto se percibía cohesivo y bien ensayado. Sting y sus músicos de primer nivel (todos de negro menos él, destacando con su camiseta naranja) interpretaron una serie de éxitos tan formidables como la discografía de cualquier compositor moderno. Así sonaron la arrogante Brand New Day (“tócala como Stevie Wonder”, le dijo al formidable armonicista), una interpretación exuberante del mantra árabe Desert Rose, o Shape of my heart, con el punto urbano que le dio la intervención del corista. Joe Sumner volvió al escenario para participar en la canción de Police King of Pain con un outro de rock estilo Springsteen.

El concierto terminó como siempre suele hacer Sting, con una canción lenta. Esta vez agarró la guitarra acústica para tocar, sentado en un taburete al borde del escenario, Fragile, de aroma brasileño y aire nostálgico.

Fue un concierto elegante e impecable, con uno de los sonidos más perfectos, cuidados y detallistas de los que se han escuchado en tiempos. Sting es prácticamente inigualable.