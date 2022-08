Sting trae mañana sus mejores canciones a Murcia

Sting, nacido Gordon Thomas Sumner (Wallsent, 1951), saltó a la popularidad como miembro de The Police, grupo que a partir de 1976 acuñó un estilo singular, mezcla de punk, reggae y jazz. El sobrenombre (’aguijón’) se lo puso un compañero músico en referencia al jersey de rayas negras y amarillas que llevaba a veces.

En 1977, Sting se mudó a Londres, donde conoció a Stewart Copeland, baterista, y junto al guitarrista Andy Summers formaron The Police, que un año después publicaron Regatta de Blanc; en 1980, Zenyattà Mondatta, al que seguiría Ghost in the Machine (1981). Su último disco fue Synchronicity, de 1983. Se separaron en 1984, y Sting inicio una exitosa carrera en solitario. En 2008, sin embargo, Police volvieron a juntarse para una gira recibida con entusiasmo. Lo último que hicieron juntos fue otra gira para Amnistía Internacional.

En 1985 Sting lanzó su primer álbum en solitario, The Dream of The Blue Turtles; siguieron 15 más, entre ellos Bring on the night (1986), The Summoner’s Tales (1993), Symphonicities (2010), o Duets (2021).

El músico británico, que también hizo sus pinitos en el cine durante los ochenta y los noventa con películas como Quadrophenia o Dune, ha ganado 17 Grammys a lo largo de su carrera, incluyendo los que recibió como integrante de The Police (ha estado nominado 45 veces), y ha vendido cerca de 100 millones de discos entre los de The Police y como solista. Al margen de su trabajo en los escenarios, también ha sido reconocido por su faceta filantrópica; por ejemplo, es cofundador, junto a su mujer, del Rainforest Fund, para proteger los bosques alrededor del mundo y a los indígenas que viven en ellos.

Fecha: Mañana, 21:30 horas. Lugar: Plaza de Toros de Murcia. Precio: 60 euros en la grada general. En el resto de ubicaciones, las entradas están agotadas.

Gran repertorio

En 2019 lanzó uno de esos trabajos clásicos en un artista que necesita hacer caja: regrabó sus viejos éxitos -desde Every breath you take a Englishman in New York pasando por Roxanne y So lonely- para firmar «My songs, argumento suficiente para construir una lucrativa gira sin demasiado esfuerzo. Ya el The Police Reunion Tour dio para una gira de un año, aunque los músicos no se hablaran entre ellos. Fue un ‘take the money and run’ en toda regla.

Con 70 años cumplidos, Sting sacaba un nuevo disco, The Bridge (2021), un puente entre el confinamiento pandémico y un mundo de nuevo con giras y conciertos. Según Universal Music, muestra «una variedad de estilos y géneros» habituales en su carrera (rock n’roll, jazz, folk y música clásica) y trata sobre «la pérdida personal, la separación, la alteración, el confinamiento y la extraordinaria agitación social y política del momento». «Estas canciones están entre un lugar y otro, entre un estado mental y otro, entre la vida y la muerte, entre relaciones; todos estamos atascados en medio de algo. Necesitamos un puente», explicó el artista.

The Bridge llega tras Duets (2021), recopilatorio de sus duetos más celebres; My Songs (2019), en el que retomaba algunas de sus viejas canciones; 44/876 (2018), junto a Shaggy, y 57th & 9th (2016), que le retornó al rock después de 13 años alejado de él.

En su ático de Nueva York con vistas a Central Park se encierra Sting durante el invierno con una guitarra hasta dar con algo decente. A los 32 años confesó en una entrevista: «Soy un compositor rico y exitoso. ¿Sobre qué escribo ahora?». Esa noche de 1983, tocando en el Shea Stadium de Nueva York, decidió dejar The Police, con quienes había alcanzado la cima. Mañana llega a Murcia dentro de My Songs Tour, con las mejores canciones de su trayectoria musical, su energía de siempre y luciendo un físico envidiable. Tras tener que posponer el ala europea de esa gira en 2020 y 2021, este verano por fin viene con sus canciones más queridas, tanto con The Police como en solitario.

La radiofórmula ya no está ahí para auparle, pero Sting aún puede volver a gratificar a sus seguidores de largo recorrido con una voz imponente, algo que sigue llamando la atención a su edad.