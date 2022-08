"Cómo no ser oscuros si escribimos sobre lo que perdemos"

Ginés Aniorte cree que ha «domesticado» al pasado. A cuarenta años de la muerte de su hermana, el escritor murciano le escribe una carta en la que reflexiona sobre los silencios, la (im)posibilidad de compartir algunas cargas existenciales y la manera en que «el tiempo lo deteriora todo, incluso el daño». El resultado, Angelina (Renacimiento, 2022), arroja varias conclusiones sobre cómo afrontamos nuestro final. Algunas resultan devastadoras. Otras, extrañamente luminosas.

En la primera página de Angelina deja claro que la escritura del libro es un enfrentamiento con usted mismo. ¿Ha salido vivo?

No solo he salido vivo sino, de algún modo, liberado, al menos eso quiero pensar. Puesto que estamos hechos de memoria (somos ante todo memoria), escribir sobre el pasado es siempre una lucha con nosotros mismos. Y, claro, si lo que rescatamos del ayer es algo traumático, como es siempre la muerte de un ser querido, esa lucha es más encarnizada e incompasiva. No tengo claro hasta qué punto revivir el dolor enquistado mitiga su mal o lo acrecienta. Traer el pasado al presente es ajustar cuentas y, si eres honesto y no haces trampas, puede que salgas malparado. En mi caso creo que el resultado ha sido catártico porque lo que he pretendido, ante todo, ha sido denunciar la actitud de unos tíos que ‘adoptaron’ a mi hermana y consiguieron acrecentar el sufrimiento que ya suponía ver morir a alguien a quien amas por encima de todo.

También deja entrever la posibilidad de que este libro suponga pasar página de la muerte de su hermana con 23 años. ¿Lo ha conseguido?

Esa ha sido también mi intención, pero creo que, desafortunadamente, nunca pasamos página de la muerte. La muerte es una ofensa imperdonable y, como bien decía Borges, «el olvido es la única venganza y el único perdón». O sea, que solo la muerte, que nos redime de todo mal, nos hará pasar la página en la que ella escribe, la página que es suya y nuestra porque es la misma.

Usted tenía 19 años y dice que ya entonces era un experto en «ocultar sus miserias».

Leyendo a Freud aprendí que solemos esconder lo que nos hace daño. El dolor nace y se reproduce entre lo oscuro. No sé si los jóvenes de ahora comparten más sus desventuras. Tengo amigos, con los que compartía mi juventud, que, tras leer Angelina se han preguntado dónde estaban ellos entonces, aun estando cerca de mí. Muchas veces, por inexpertos o por puro pudor, no pedimos ayuda y, al cabo, un buen día descubrimos que somos un pozo colmado de miserias.

¿Qué etapa del duelo fue la más dolorosa?

En los años setenta decir ‘cáncer’ equivalía a decir ‘muerte’; quien se salvaba representaba una rara excepción. Creo que en mi familia empezamos a hacer el duelo antes de que mi hermana muriera. Y eso fue lo más terrible: verla reír, esperanzada y con planes de futuro, y a la vez verla muerta. Supongo que solo quien lo haya experimentado sabe de qué hablo. Y por supuesto que los siguientes pasos del duelo son complicados. Ahora hay profesionales que pueden ayudarte; entonces, yo no había oído hablar de esas cosas. Cada cual se enfrentaba a las inclemencias del dolor sin más armas que su desnudez.

Kurt Vonnegut pasó por lo mismo y decía que, desde que su hermana murió, escribió para ella. ¿Le pasó a usted?

No, a mí creo que no. Yo no fui capaz de escribir sobre mi hermana hasta que pasaron treinta años. En mi familia no se hablaba de aquello, quizá por temor a que la herida siguiera agrandándose... En mi libro de poemas Nosotros me atreví a hablar de ella en unos pocos poemas. Otra cosa es que, sin ser consciente, sobre todo lo que he escrito se cierna su sombra, la sombra de la melancolía como resultado o fruto de aquellos años en los que no supimos enfrentarnos con la valentía necesaria, si es que eso es posible. Tal vez mis libros tracen subrepticiamente la cicatriz de aquella herida; quizá yo habría sido otro sin aquella experiencia, pero cómo saberlo. Dicen de mi poesía que es oscura, pero, si escribimos sobre lo que perdemos, cómo no ser oscuros. Muchas veces, esa melancolía es la bendición de quien escribe, el motor que mueve su mundo y, al hacerlo, de algún modo lo salva.

Acaba de publicar también El barco de Teseo, con el que vuelve a la poesía después de una década.

He estado diez años sin escribir poesía porque hubo un momento en que este género me pareció ‘desagradecido’. Mientras tanto he escrito dos novelas: Los caminos de tu nombre y Pandemia 2044. El azar interviene en nuestras decisiones y hay que aceptarlo sin más, no me arrepiento de nada. Al final, sin saber por qué, y como volvemos a una relación que creíamos muerta, me he reconciliado con mis versos y celebro que haya sucedido.

¿Nos hace más débiles la no aceptación de la muerte?

Por supuesto que la no aceptación de la muerte nos hace más débiles e inseguros. Hay un ensayo muy breve (unas 17 páginas) de Michel de Montaigne que lleva por título De cómo filosofar es aprender a morir. Invito a su lectura. La muerte es en nuestros días un tema tabú y deberíamos hablar más sobre ella. Hemos conseguido esconderla allí donde nadie puede verla; la hemos desterrado creyendo que, ignorándola, la alejamos. Recuerdo que, de pequeño, la muerte estaba muy presente en las vidas de todos; teníamos cierto trato con ella, la sentíamos siempre próxima en las muertes de otros. Ahora se la proscribe y parece que nadie muere, que ese problema es siempre de los demás. Nos molesta porque nos contamina con su sombra. No obstante, llega, y cuando lo hace nos coge desprevenidos, desarmados.

En la serie Midnight gospel se habla de que una de las dificultades del proceso pasa por asumir que, al respecto, «solo podemos llorar».

Sí, podemos asumir que, al respecto, solo podemos llorar, pero ignoramos que se puede llorar de muchas formas. Creo que tenemos que aprender a llorar ‘bien’, llorar de manera constructiva y reparadora. Y no olvidemos que, aunque suene a vano consuelo, nadie muere del todo mientras alguien lo recuerda, que la memoria es un mundo paralelo que podemos habitar. Pero este no es mi terreno, sino el de los psicólogos.

Deja muy claro cómo la familia puede ser un refugio ante el mundo hostil o... un mundo hostil en sí mismo. «También el daño se deteriora», escribe.

Obviamente, la familia es siempre un refugio y sobre todo en estos casos. Sin embargo, tuve la impresión en su momento de que cada cual llevaba su peso, arrastraba su piedra, y que nadie podía ayudarte para que tu carga fuese más ligera. Comprobar que se sufre por lo mismo mitiga (en mi opinión muy poco) el sufrimiento, porque nadie puede salvarte, nadie te rescata del abismo al que te sientes abocado. Solo el tiempo, que todo lo deteriora (deteriora también el daño), de algún modo lo diluye. Esto pasa con todo en la vida.

Hacia el final, escribe que ha «domesticado a la fiera que es el pasado».

Quiero creer que la he domesticado. Pero tal vez me engañe, si bien es verdad que solo la experiencia nos hace dominar la vida, aunque siempre dentro de unos límites. En mi libro Los azares hay un poema que se llama La bestia. Es una especie de adivinanza que se resuelve en el último verso cuando dice: «El pasado es la bestia que acabará contigo».

¿A los fantasmas se les puede matar o ya es bastante vivir con ellos?

Hay que aprender a convivir con ellos, que, como usted dice, ya es bastante. Pero a los fantasmas no se les puede matar; los fantasmas nunca mueren porque no son de este mundo. Viven en el mundo de nuestra imaginación, que es a su vez el mundo de los recuerdos, y a los enemigos de ese mundo solo podemos vencerlos con el olvido. O sea…