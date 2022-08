Tiene 84 años y no piensa jubilarse. Sigue pagando su cuota de autónomo todos los meses y nunca se le ha pasado por la cabeza irse a casa y cobrar esa pensión que se ha ganado a pulso en 72 años de ejercicio profesional. «Parece que el día que desaparezca de la librería no viviré», dice José Martínez Rodríguez, nacido en Llano de Brujas en 1938, en plena Guerra Civil, en el seno de una familia de ocho hermanos. Todos tuvieron muy pronto que abandonar el colegio para poder comer -Pepe, que es como le conocen los amigos y clientes, lo hizo a los 13 años-. «Pasábamos hambre y teníamos que hacer lo que fuera. Había que sobrevivir y trabajar para ayudar a la familia», recuerda este entrañable murciano que regenta la Librería Ramón Jiménez López, en los soportales de la Catedral, la más antigua de Murcia, que mantiene la esencia desde que abrió sus puertas allá por 1948 como una papelería, aunque muy pronto incorporó los libros.

Pepe Martínez es el decano de los libreros de Murcia. Su humanidad, amabilidad y esa capacidad innata que tiene para conectar con el cliente le convierten en una persona especial. Por ello, unos años después de entrar en la librería como chico para todo, barriendo, limpiando cristales y haciendo recados, Ramón Jiménez y su esposa, que no tenían hijos, lo tuvieron claro. Le traspasaron el negocio en 1982: «El matrimonio pactó que la librería me la quedaría yo e incluso lo pusieron en el testamento para que no hubiera problemas», recuerda Pepe Martínez, quien en sus primeros años venía todos los días desde Llano de Brujas en bicicleta para trabajar en esa papelería donde le encontró trabajo el profesor del colegio donde estudiaba.

«Parece que el día que desaparezca de la librería no viviré»

Desde entonces ha conocido a muchas generaciones y ha experimentado multitud de cambios en los hábitos de lectura. «En los años 60 se vendían muchos libros y novelas. La gente leía porque solo tenía como diversión ir al cine los domingos o a las verbenas», recuerda de esos inicios. «Teníamos buenos clientes, que pagaban todos los meses y se llevaban novelas. La juventud y los estudiantes también compraban. No había móviles ni tablets como ahora», dice. Aunque la sociedad ha cambiado mucho, considera que el momento actual no es malo para la lectura. De hecho, en verano crece la venta: «Se vende más en esta época porque la gente se va de vacaciones y se quiere llevar un libro debajo del brazo a la playa.

Es que tener un libro es una maravilla; nunca dejará de venderse ni de editarse», puntualiza. Sin embargo, con el paso del tiempo, las librerías de la ciudad han perdido una de sus mayores fuentes de ingresos: los libros de texto para el colegio, que ahora muchos padres adquieren para sus hijos en los centros comerciales e incluso a través de páginas web: «Los libros de texto se deben vender en las librerías, donde el trato es más personal.

«Pese a que el papel está caro, se edita más que nunca»

Antes vendíamos más en julio, agosto y septiembre que en todo el año, pero ahora no es así», reivindica Pepe Martínez, quien entre septiembre y junio incluso abre sus negocio los domingos por la mañana para dar el mejor servicio a esos clientes fieles que no le han abandonado estos años. De hecho, esa lealtad fue reconocida hace unos meses por el ayuntamiento de Murcia, que le rindió un merecido homenaje por sus setenta y cinco años al servicio del lector y por haber mantenido intacto el espíritu de su librería.

La oferta que se puede encontrar en las estanterías de la librería de Pepe Martínez, padre de dos hijos, José Clemente y Maite, y con dos nietos, es amplia y variada. Afirma con rotundidad y con conocimiento, ya que su hijo regenta junto a dos socios la Imprenta Morales, que «pese a que el papel está caro, se publica más que nunca». Y lo que más se vende en la actualidad es «la novela policiaca, negra e histórica», dice. Entre sus recomendaciones está Imperiofobia, «la mejor historia de España que se ha hecho que está escrita por María Elvira Roca Barea», según su experta opinión, aunque también están entre las preferencias actuales de los lectores las novelas de Rosa Montero, La frontera interior, de Manuel Moyano, o El caso de Alaska Sanders, de Joel Dicker.

Y, por último, una recomendación personal. Si alguna vez se encuentran con Pepe Martínez en el entorno de la Catedral, cenando en Los Toneles o fumándose un puro, no duden en saludarle y entablar un rato de conversación con él. Merece mucho la pena.