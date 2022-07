Pasión por el Ruidismo

Con el paso de las ediciones, se ha convertido en uno de los festivales más queridos de la Región. Aunque de pequeño formato, su afán por sorprender al público que se acerca hasta Bullas para disfrutar de su programación ha acabado, no solo forjando un importante núcleo de fieles, sino también captando la atención de la crítica y prensa especializada. Hablamos, por supuesto, del Ruidimo, que el próximo 1 de octubre –día grande las fiestas patronales de la localidad del Noroeste, por cierto– regresa con su octava entrega y viejo anhelo: Triángulo de Amor Bizarro. «Llevábamos detrás de esta banda desde los inicios del festival, en 2014. Nos hace muy felices que estén, por fin, en la edición 2022. Sobre todo porque son los mejores haciendo pop ruidoso. ¡Galicia calidade!», celebran desde la organización. Sin embargo, el cuarteto de A Coruña no será el único que actúe en Bullas ese sábado.

Este jueves fue desvelado –a falta de horarios– el cartel completo de este nuevo Ruidismo, al que regresarán un buen puñado de viejos conocidos del festival. Es el caso de Diego Castro, quien ya visitó la comarca en 2015 como vocalista y principal compositor de Disco las palmeras! En esta ocasión, regresa para presentar su nuevo proyecto en ‘solitario’, y es que sobre el escenario le acompañarán Meta (Nudozurdo), Jorge Fuentes (Nudozurdo/Pleasure Fuckers) y Adriana (Texxcoco). Juntos llevarán al directo las canciones de su disco Tal vez, firmado como ‘Castro’. Y otro viejo conocido del Ruidismo es Javi Egea, de Cosmen Adelaida, que igualmente pasó por el festival con su banda en 2016. Ahora se hace llamar simplemente Cosmen, y bajo este alias mostrará en Bullas su particular y costumbrista universo, formado por historias sobre amigos y caminos; unos más oscuros y otros más luminosos, en ambos casos. «Aviso: contiene trazas de post punk, dream pop, shoegaze o afrodance», apuntan los organizadores.

Muy relacionada con este último está Elisa Pérez, que además de haber formado parte de Cosmen Adelaida también se ha dejado ver con los Rusos Blancos. Ahora se hace llamar Caliza, y hace una suerte de synthpop de temática ecologista. En el Ruidismo presentará su último disco, El descenso (2021). Y otra que repite es Miriam Laborde, que el año pasado actuó en el festival junto a su banda, Lisasinson. Este año volverá simplemente como ‘Laborde’, un proyecto que ella misma define como «romanticismo del siglo XXI». «Todo muy actual, entre el entre el bedroom pop y el hyper pop, con un toque sensible y cercano. Con algún dardo envenenado también, claro, que cada vez mola menos ser cuqui en esta vida», aclaran desde la organización.

Otro miembro rebelde de una banda con pasado en el Ruidismo es Eduardo Chirinos, que hace siete año actuó en Bullas con Las Ruinas. En este 2022 lo hará en compañía de Carlos Leoz (Half Foot Outside, Me and the Bees), Paloma Durán (Glitterhouse, Walking Lands) y Dani ‘Hun’ Gómez (Maple, Lek Mun), con quienes ha formado Robot Emilio y acaba de publicar un nuevo disco, el primero de la formación: ¡Al lío! (2022). Y para cerrar el círculo de regresos, Iñigo Andión, de Kokoshca, que se ha juntado con Mariajo, de Discos Bora-Bora (Granada), para formar Tortilla Francesa DJ’s: pop hits y diversión Norte-Sur.

Otro concierto imperdible será el de la banda navarra Melenas, con mucho rodaje nacional e internacional. Aún no ha tocado en la Región y se estrenarán en Bullas. El Ruidismo también acogerá la primera presentación de .AVI, pero no solo en la Región, sino en general. «Es una de las bandas nuevas de por aquí que más tilín nos hace –explican desde el festival–, un trío oscuro y elegante cuyos miembros vienen de tocar en Nueva Generación, Néboas, Bushwhack, Arañazo... En fin, una nueva alianza entre Murcia y La Vega Baja, haciendo un post punk sincero y lleno de claroscuros. Su primera criatura se llama #Espejo». Y otro debut que ha «robado el corazón» de los organizadores es el de Marinita Precaria, No me miréis (2022), un disco gestado en una habitación, con apenas un teclado, y mientras se creadora esperaba una nueva oportunidad laboral. Marinita, que se declara fan de The Magnetic Fields y Cigarettes After Sex hace un pop sencillo y sin artificios, «con una de una honestidad que desarma». ¿Os acordáis de Family y su soplo? Pues eso mismo.

Completan el cartel el lorquino Costalero DJ, que lleva por delante el tropicalismo, la rumba la música disco y el Paso Azul, y un tándem de lujo formado por Pastor in Vegas (Espacio Cielo, Como Las Grecas) y la DJ Carrie Palmer (Dvice Music): «Volverán a unir sus fuerzas en Bullas para realizar una sesión exclusiva, precedida por sus colaboraciones en Pizza House y Exótica. Un set de electrónica ecléctica: del electro al techno y viceversa. Para llevar zapatillas nuevas», dicen desde el Ruidismo.

Por cierto: a lo mandos de este festival está la asociación cultural sin ánimo de lucro Bullas Noise Pop, cuyo único fin es «promover la música alternativa e independiente y la cultura de vanguardia». Para ello, el Ayuntamiento de la localidad –colaborador indispensable del evento– les ha cedido dos espacios en los que se repartirán los conciertos: El Jaraiz y la Almazara. «Una vez más, el escenario principal será el Centro Joven La Almazara (con capacidad para 1.200 personas), donde tendrán lugar los conciertos más importantes, en horario tarde-noche. Antes, a partir del mediodía, también disfrutaremos de varios artistas en la zona festera El Jaraiz, justo enfrente», señalan.