"Las cosas normales me agobian"

Jimena Amarillo empezó haciendo covers, pero no tardó en lanzarse a componer y publicar sus propios temas. Pau Roca, fotógrafo y músico de bandas como La Habitación Roja, se convirtió en su productor musical casi por casualidad, y ahora esta joven artista valenciana destaca en la pujante escena del nuevo pop español, hecho por debutantes autosuficientes y espontáneos que mezclan influencias y géneros con naturalidad. La clave de su éxito es la sinceridad, la forma tan empática que tiene de contar sus alegrías, penas y enamoramientos, y lo sencillo que resulta identificarse con sus experiencias. Con el sello Mushroom Pillow, Jimena avanzó un primer álbum, Cómo decirte, mi amor (2021), cuyas canciones cuentan una historia con principio y fin, y tienen mucho de autobiográficas. En él han colaborado el propio Pau Roca, Marc Greenwood, Manu Belice, Álex Ferrer (habitual de Morad, Shego, Marc Seguí y Sebastián Cortés, entre muchos otros) y Chris Carmichael, responsable de los arreglos de cuerda en discos como Speak now, de Taylor Swift; 1972 y Nashville, de Josh Rouse, y otros de Owl City, Buddy Guy, Flying Colors, etc. Ahora Jimena Amarillo acaba de publicar Mientras ando (2022), un EP de cuatro temas con el que la artista se desinhibe por medio de canciones espontáneas y cien por cien bailables para dar la bienvenida al verano y reflejar qué se respira en sus actuales directos. Romanticismo sin rodeos y directo al corazón. Como ella misma lo define, «pop moñas sin complejos». Mañana estará presentándolo en Cartagena, en la segunda cita de la presente edición de la ‘Xtraordinary Nights’ del Auditorio El Batel.

Has sido escogida para el programa ‘Radar’ de Spotify como uno de los proyectos emergentes a apoyar en los próximos meses. ¿El viento sigue soplando a favor? ¿Ha sido así desde el principio?

Sí, la verdad es que no me esperaba nada (ni me espero nada nunca, en realidad). Siempre digo que las cosas vienen solas sin forzarse, y que tengo mucha suerte. De momento estoy disfrutándolas, pensando solo en el presente. Sí que es verdad que me he sentido apoyada siempre, pero ahora está siendo cuando más.

¿Nos puedes aclarar quién es Jimena Amarillo?

Una chiquita bastante cuadro a la que le pasan tantas cosas que nunca se queda corta a la hora de ponerse a escribirlas. Además que no paro de hacer música: estoy casi todo el rato trabajando en ello. Y, fuera del ámbito musical..., pues, no sé, simplemente una disfrutona.

¿Cómo fue el encuentro con Pau Roca? ¿Qué ha significado en tu carrera?

Bastante random, como todo lo que me pasa. Fue casual, entre conocidos, y acabamos haciendo juntos mi primer disco. Fue muy guay poder trabajar con él, y siempre recordaré esa época como la mejor de todas, por mucho que me puedan pasar otras muchas cosas muy heavies.

La canción Mandarinas en la cocina, incluida en tu disco debut, formará parte de la banda sonora de la serie americana El fin del amor (basada en el libro de Tamara Tenenbaum). ¿Hay más buenas noticias como esa?

Que mi música pueda ser parte de un proyecto así me hace levantarme y pensar en que igual ya esto no es una tontería... No sé, es fuerte. Además es la canción del disco en la que más me gusta lo que digo, por lo que me hace particular ilusión. ¡La cosa es que ahora mismo todo son buenas noticias! Pero bueno, ahora estoy centrada en los conciertos y festivales que tenemos por delante. Que, también te digo: ver que cada vez hay más gente que sabe de mi proyecto y escucha mi música es muy fuerte..., la mejor de las buenas noticias.

Empezaste tocando el violín a los cinco años. ¿Cómo se pasa de eso a tu estilo actual?

Cuando dejé el violín me puse con la guitarra y a cantar; creo que fue bastante natural. Pero pienso que el clasicismo de haber empezado en un Conservatorio se nota un poco en mi música, y lo cierto es que me mola que eso perdure.

Lo primero fue subir covers a Instagram, y ahora ya cuentas con tu primer álbum en el mercado. ¿Cómo ha cambiado la Jimena de antes a la de ahora?

Uf... Pues así, de hacer covers a mis propias canciones, ¿te parece poco? Lo que pasa que yo no me doy cuenta de cómo pasa el tiempo, porque simplemente vivo el momento. Pero bueno, echando la vista atrás, creo que personalmente no he cambiado mucho (siempre he tenido estas inquietudes). Musicalmente sí que siento un crecimiento grande del que estoy muy orgullosa.

Vamos con otro de tus singles: 3 amigas tuyas. ¿De qué habla?

Habla de un junte de amigas, de la creación de un ambiente de colectivo muy guay, del amor hacia otra perspectiva, y del recuerdo también. Pero lo más importante es que tanto a Eddi Circa [con quien canta este tema] como a mí nos transmite siempre ese saber que estamos todas juntas.

Tus amigos se quejan de que nunca has escrito una canción para ellos. ¿No salen, o te has propuesto otra cosa diferente?

¡Justo la canción que sale este jueves habla de otra cosa!

¿Estás preparada por si esas canciones suenan en Los 40? ¿Cómo llevas lo de entrar en la industria musical?

A veces me dicen que sueno en el H&M y cosas así, y me hace mucha gracia. Pienso en que estar ahí es muy fuerte, y mi yo de hace unos años escuchando esas radios estaría flipando, pero ahora simplemente me intento centrar en otras cosas; no pienso mucho en ello. Es algo que tengo presente y sé que es importante, pero no lo cuento como excesivo mérito.

¿Cuál dirías que es tu estilo, tu forma de vestir?

Creo que está en bastante contraste con lo que canto. Y eso me mola. Diría que un poco macarra, punky, tatuajes, etc.

¿Te impone que puedas ser un referente LGTBI para tu público?

Antes sí, ahora poco a poco estoy sabiendo cómo llevarlo desde mi punto de vista y desde lo que yo creo que que puedo ayudar y transmitir. Me alegra mucho poder hacerlo.

Dices que haces «indie pop moñas». ¿Por qué lo de ‘moñas’?

Porque en mis canciones salen esas moñerías que igual no saldrían por mi boca de normal.

¿Cómo está la escena musical en Valencia?

Nunca he sabido de escenas, la verdad. Hasta ahora no he tenido amigos en la música, pero ahora que ya estoy algo más metida y conozco un poco mejor el tema, diría que la cosa va muy bien. Y que está creciendo. Poco a poco parece que todo se va descentralizando, que ya no solo pasan cosas en Madrid.

¿Qué música escuchas últimamente?

La verdad es que llevo tanto tute este verano que no me da casi tiempo de escuchar cosas nuevas, pero ahora me ha dado por americanas raperas tipo Lava La Rue.

¿Cómo es el universo Jimena Amarillo? ¿Qué tal llevas el directo? ¿Qué tienes preparado para este show en Cartagena?

Muy variado y loquito, diría yo. Las cosas normales me agobian. Los directos los llevamos genial, nos lo pasamos muy bien, y creo que logramos transmitir eso a la gente. Así que si no tienes plan en Cartagena el sábado, vente, anda.

¿La cosa más rara que te ha pasado en un concierto (tuyo)?

Este verano justo: que un grupo de chicas se subiera al escenario a cantar 3 amigas tuyas. No fue raro, de hecho fue increíble, pero me asusté.

¿Cómo se presenta lo que queda de 2022?

Con mucha música, seguro. De lo demás no tengo ni idea.