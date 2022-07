Anoche, el Antiguo Mercado Público de La Unión acogió la puesta en escena y presentación de la nueva escenografía del Festival Internacional del Cante de las Minas, a cargo del artista local Esteban Bernal. Fue el acto que, de una vez por todas, marcaba el arranque de la sexuagésimo primera edición del certamen, uno de los más importantes del género. Además, el de este 2022 no es un programa más. Tras dos ediciones marcadas por la pandemia -la primera de ellas, en formato virtual-, el Cante deja a un lado su historia con La Maquinista de Levante y regresa a casa, a ‘La Catedral’, para vivir once días -hasta el 6- de extasis flamenco; de grandes nombres (como los de José Mercé, Paco Cepero o Farruquito) y nuevas realidades (Rancapino Chico, India Martínez y Rodario La Tremendita), pero también, y sobre todo, de nuevos talentos, de cantera, de quienes esperan que La Unión les ponga en el mapa. Pero eso será a partir del miércoles que viene, cuando tenga lugar la primera semifinal de los concursos de instrumentistas, guitarrista, bailaores y, por supuesto, cantaores; el Cante, no obstante, es muchísimo más.

Por lo pronto, y como cada año, el festival tendrá hoy en la misa minera de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario su inauguración oficial. Será a partir de las 20.00 horas y, en esta ocasión, será cantada por Francisco Severo, quien estará acompañado al toque por la guitarra de Antonio Muñoz, guitarrista oficial del Festival. El cantaor interpretará letras compuestas por Enrique Hernández-luike y, tras su actuación, se procederá al encendido de la portada -de nuevo, a cargo de Esteban Bernal- en la Plaza Joaquín Costa. Este acto está previsto a las 21.00 horas, y servirá también para rendir homenaje al propio Hernández-Luike con el descubrimiento de una placa conmemorativa en la Avenida del Flamenco. Además, hoy tendrá lugar también la primera de las siete galas previas al certamen propiamente dicho. Ésta comenzará a las 22.00 horas en el Antiguo Mercado Público y otorgará gran protagonismo al propio municipio, con la actuación de Sergio de Lope con la colaboración de la Agrupación Musical de La Unión, y de esta agrupación con la Coral Argentum para interpretar el himno de la localidad. Posteriormente, el folk asturiano impregnará ‘La Catedral del Cante’ gracias a las actuaciones de los ganadores del Concurso de Canción Asturiana Ciudad de Oviedo, con motivo del acuerdo que mantiene con la Fundación Cante de las Minas, uniendo la cultura de estas dos zonas mineras. Así, actuarán las voces de Celestino Rozada, Rubén Álvarez González y Lorena Corripio; el gaitero solista Fernando Vázquez, y el gaitero oficial del concurso, Vicente Prado. PROGRAMA Misa Minera. Con Francisco Severo al cante y Antonio Muños a la guitarra. Cuándo: 20.00 horas. Dónde: Parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Cuánto: Entrada libre.

Con Francisco Severo al cante y Antonio Muños a la guitarra. Cuándo: 20.00 horas. Dónde: Parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Cuánto: Entrada libre. Encendido de la portada. La portada ha sido realizada por el artista Esteban Bernal. Cuándo: 21.00 horas. Dónde: Plaza Joaquín Costa. Cuánto: Entrada libre.

La portada ha sido realizada por el artista Esteban Bernal. Cuándo: 21.00 horas. Dónde: Plaza Joaquín Costa. Cuánto: Entrada libre. Gala Flamenca. Actuación de Sergio de Lope con la Agrupación Musical de La Unión y de la Coral Argentum. También de los ganadores del Festival de la Canción Asturiana ‘Ciudad de Oviedo’. Cuándo: 22.00 horas. Dónde: Antiguo Mercado Público. Cuánto: Entrada libre. Homenajes Las entregas de reconocimientos de esta edición comenzarán también hoy con el ‘Carburo Minero’, que caerá en manos de Enrique Arnaldos Payá por su apoyo, defensa y fomento del Festival durante su etapa como jefe de Prensa y Protocolo de la Asamblea Regional, trabajando en las presentaciones del cartel anunciador que cada año allí se celebra. También se rendirá homenaje al minero Simón García Guerrero, y a María Alcaraz Rubio, viuda del minero Francisco Caparrós Díaz, un acto emotivo e imprescindible dentro de la programación y que hace un guiño a las raíces del Festival y a aquellos que trabajaron duro por esta tierra.