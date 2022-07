En su casa de una urbanización de Molina de Segura me espera uno de los más activos y necesarios gestores culturales de esta Región, Álvaro Peña Sáez, reconocido artista plástico, dibujante y pintor. La subida a su buhardilla está llena de cuadros y una vez arriba disfruto de contemplar su lugar de trabajo. No es que su arte esté por los suelos, pero queda comprobado que cuanto más grandes son los artistas más sencillos son y se prestan, como les digas, para la foto.

Su trayectoria de promoción del arte y la cultura regional se ha desarrollado, fundamentalmente, en el ayuntamiento de Blanca, donde gestionó una revolución cultural con numerosas iniciativas en torno a La Noche de Los Museos y, sobre todo, a Los Inocentes de Blanca, una feria multidisciplinar con los mejores creadores de la Región. Después, como funcionario, fue reclamado por el ayuntamiento de Murcia, donde ha sido responsable de Artes Plásticas y, siempre activo, imaginativo y creativo, ha puesto en marcha numerosas actuaciones culturales y artísticas, el Pabellón 1 y el Pabellón 2 del Cuartel de Artillería, el Laboratorio Artístico del Carmen, varias revistas de arte, encuentros artísticos en la calle, acciones en directo, exposiciones en la ribera del río, y un largo etcétera, siempre en la línea de promover un arte participativo y de dar a conocer a los artistas de la Región.

«Me gustan los retos, soy de los que prefieren actuar antes que hablar o criticar. Incluso me he atrevido con temas que no eran de mi especialidad, como la temporada que me encargaron programar el Teatro Victoria de Blanca. Lo he hecho con humildad, pero también con tesón. El secreto es que nada disfruto más que aprender y para ello me gusta rodearme de los mejores asesores y colaboradores», dice, y me consta que es cierto porque cada vez que él llama a algún artista, todos lo dejan todo para apoyar sus iniciativas: Álvaro Peña es un seguro de propuesta seria y bien organizada. Son muchos los que han visto en él la apertura de una ventana al aire fresco en las salas de exposiciones de Murcia. Siendo artista, hay que reconocerle que no se ha autoprogramado en las salas públicas, por eso su importante trayectoria expositiva actual es tan amplia y diversa en salas de toda España, Europa o Estados Unidos.

La conversación fluye y lo mismo hablamos de sus inicios, su trayectoria y sus muchos proyectos futuros: «He de reconocer que soy un hombre de la edad del papel. Me gusta para dibujar y pintar y me gusta para publicar. Siempre he creído necesario que había que dejar constancia, con folletos y catálogos, de las actividades culturales que he programado para los organismos públicos o privados. También soy un devoto de los libros de artista, amo esa forma de presentar la obra, con páginas. Creo que me viene de cuando era niño, que en lugar de hacer dibujos en una hoja, me fabricaba mis propios libros, dibujando historietas, como en los tebeos. Nunca me gustaron los súper héroes, tal vez porque no había heroínas, prefería los cómic europeos, las historias que llegaban al corazón, la no violencia…».

Me hace un repaso de sus exposiciones más importantes, no ya por la importancia de la sala o del país, sino porque supusieron un cambio en su vida. «Hice mucho cómic para revistas y prensa, incluso para La Opinión, cuando había que llevar las viñetas en persona a la redacción. También tuve una temporada que me volqué en el paisaje del natural, a la acuarela, o el paisaje urbano, los monumentos, la catedral… pero siempre me ha gustado la figura humana, la expresividad del cuerpo, el desnudo, la gestualidad… Quizás fue en mi exposición de la Fundación Cajamurcia en Madrid cuando cambié de registro. Abandoné la pintura costumbrista con El Cabaret de los Sueños Perdidos y con ello me he encontrado a mí mismo».

Si algo hay adorable en Álvaro, cuando lo conoces de cerca es su mezcla de un gran profesional, un gran gestor y un muy creativo artista. Ha tenido que echar coraza, porque le han llovido puñaladas, pero no han podido con su buen corazón ni con su mente incansable.