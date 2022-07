Aprovecho el Concierto de Verano de la Joven Orquesta Sinfónica de Cartagena para quedar con su director, Álvaro Pintado Hernández. La foto se la hago por los pasillos del Auditorio El Batel. El concierto, sublime, con una descomunal interpretación de la quinta sinfonía de Tchaikovsky. Grandes músicos y una dirección genial. Él es de Cartagena y lleva la música en vena: su abuelo materno, Ricardo Hernández, era un estupendo tenor y, además, fundador de la Banda de Sauces.

Esta semana Álvaro ha sido recibido por la alcaldesa: le han otorgado el Premio Joven Extraordinario, reconocimiento muy merecido porque se ha convertido en todo un modelo para la juventud de la Región, a la vez que en todo un referente en el mundo de la música.

En nuestra conversación hablamos de ello y me cuenta sus inicios: «Empecé a los nueve años a estudiar en el Conservatorio. Luego me asignaron un fagot porque no había plazas de saxofón, pero a la primera que pude me pasé y entré a tocar en la Banda a los 12 o 13 años. El Superior en Dirección lo hice en el Consevatorio de Castilla La Mancha. Luego he ampliado estudios, y realizado cursos con numerosos profesores del más alto nivel».

Y me abruma contándome las numerosas agrupaciones que ha dirigido: La Joven Orquesta Nacional de España, La Compañía Lírica Española, La Joven Sinfónica de Albacete, La Sinfónica del Conservatorio de Castilla La Mancha, la Agrupación Sauces, la SAM Santa Cecilia de Pozo Estrecho… y añade: «Actualmente también soy el director titular de la Banda Municipal de Vélez Blanco y de la Unión Musical de San Pedro del Pinatar, compaginándolo con mi labor docente como profesor de Coro en el Conservatorio Profesional de Cartagena».

«La música es una profesión a la que te tienes que entregar por entero, una tarea que te exige trabajo constante, ensayar y no parar de formarte toda la vida», y dice que un buen director no se limita a reproducir una partitura, sino a reinterpretarla: «Hay que darle un sentido personal a las partituras, saber colocar la energía que han de seguir los músicos en cada momento. Una composición no es algo monolítico, siempre hay un margen que cada director ha de interpretar y personalizar, incluso a última hora, en el propio concierto, cuando estás totalmente conectado, por el cordón umbilical de tus manos y tu batuta, a los músicos, que saben dejarse llevar como buenos profesionales. Ellos ejecutan lo que les transmites y, a su vez, lo transmiten al público. Es una magia que te engancha y te hace sentir poderoso, quien la prueba ya no renuncia a ella».

Sueña con seguir aprendiendo, ser director invitado de las mejores orquestas y, mientras hablamos, no para de recibir watsapp con felicitaciones por el concierto. Me lee una de ellas, de un gran director: «Bravo, amigo, con orquestas que suenen como tú haces sonar a la tuya de jóvenes ¿quién necesita orquestas de ‘mayores y profesionales’?».

A Álvaro me lo he encontrado en todos los conciertos de La Mar de Músicas; con sus camisetas o sus camisas floridas parece más joven aún: «Cada música tiene su momento, me encantó el de Las Migas, una fusión fantástica. A mí me emociona hasta la médula cuando escucho el Concierto para Orquesta de Lutoslawky, pero también me gusta Sabina o C Tangana. Yo no le hago ascos ni siquiera al reggaetón, que puede estar bien en una fiesta con amigos», y como sabe muy bien que mi hijo es músico me dice: «Dedicarte a esto exige una entrega total, por eso los músicos somos una familia, una peña de amigos, y en este ambiente, tan sano y divertido, encontramos el amor y nuestras parejas».

Le apasiona la cocina y su chica, encantada. Con un grupo de músicos juega diariamente al pádel, antes de estudiar. Terminamos hablando de algo imprescindible en la vida y en la música: el silencio, dentro de la obra y al final, para saborearla… y me pone en el móvil el final del Réquiem de Mozart por la Orquesta de Lucerna, dirigida por Claudio Abbado. Escuchar esto, como escuchar a Álvaro en estado de gracia, dirigiendo, te puede emocionar y hasta hacer llorar.