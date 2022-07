«Es algo especial, es algo distinto, hemos sacado algo que llevamos dentro y que en ningún lugar del mundo se ve», comentaba antes de comenzar el desfile Toni Molina, director del Ballet Oficial de la Federación de Peñas. Y así fue. Se podrá achacar a las ganas de carnaval después de poco más de dos años sin él —el último se celebró pocos días antes de declararse la pandemia—, o a las ganas que tienen los aguileños de celebrar su fiesta grande. La conclusión es que lo volvieron a conseguir: los aguileños convirtieron su desfile en un gran teatro en donde se representó un musical en directo, en la calle, con distintos temarios, con un espectáculo de ironía, imaginación, fantasía, colorido y música, ante un público que abarrotaba los paseos de la bahía de Levante de Águilas. El de Las Delicias, el de Parra y el del Puerto estaban repletos de un público, que, a pesar de la temperatura, disfrutó del espectáculo del Carnaval de Águilas, que volvió a demostrar por qué es una fiesta de Interés Turístico Internacional. Según fuentes municipales, pudieron disfrutar del desfile unas 25.000 personas en directo.

El Ballet Oficial de la Federación de Peñas arrancó el desfile con tres propuestas coreográficas y con su contagiosa alegría. Fue la primera «inyección en vena» para los presentes, que en momentos alternaban la playa con el desfile, y es que el lugar invitaba a ello. En esta versión de carnaval en verano, obligado a modificar las fechas por la pandemia, se cambió el «sambódromo» de la avenida Juan Carlos I y la calle Rey Carlos III por los paseos de la bahía de Levante, convertida en el mejor marco, con el castillo de San Juan de las Águilas a un lado y el Pico de L’Aguilica al otro, con el Mediterráneo en calma, que la convertían en un lugar paradisíaco para esta celebración que no dejó a nadie indiferente.

Tras el Ballet Oficial de la Federación de Peñas, la carroza con los Personajes del Carnaval, aún los del 2020, puesto que no ha habido cambio de poderes, daba paso al espectáculo que arrancaba con la numerosa Azabache, que con sus coreografías se presentó en el desfile con medio centenar de componentes, el más joven con tan solo dos años, y una elegante fantasía de colores salmón y buganvilla. Comenzó a subir el nivel, que con el paso del desfile mantuvieron Agualine, con una fantasía de naranja y dorado; Sinergia, que se presentó con un diseño de Salvador Hernández de fantasía con colores dorado y plata; la espectacularidad de Terpsícore, que con la sección infantil y la adulta aportó 60 carnavaleros al desfile, con un temario de vedette para hacer un homenaje a Winnie Houston y Lady Gaga; Serpentina con Conchi Caparros —Musa del próximo Carnaval que aún no ha podido asumir sus obligaciones de inspirar a los carnavaleros—, que puso en escena sobre dos plataformas una fantasía demoníaca bajo la música de la eurovisiva Chanel y su SloMo; y Nuevo Ritmo y Kambalaya. Unas coreografías que se fusionaban con la ironía de los Amantes del Chichi, que no pasaron desapercibidos en su crítica a las distintas posibilidades que se barajaron para celebrar este carnaval, para ellos con un «Plan A, Plan B y Plan C, el que me salga del chichi», tal y como reflejaban en su carroza; también con las de Matalentiscos Boy´s o la legendaria Los Enanitos. El Pizarrón realizó un viaje por el mundo, presentando cinco carros con monumentos mundiales como el Coliseo o una estatua de la Libertad muy aguileña, cambiando la antorcha por un vaso de cuerva y la declaración de la independencia por la del Carnaval.

En total desfilaron 20 peñas federadas del carnaval de Águilas, que estuvieron acompañadas por los cuatro espectaculares diseños de Trajes de Papel que participaron en el concurso del pasado viernes.