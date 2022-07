Recientemente, The New York Times le dedicaba un artículo al londinense Jacob Collier calificándolo como "el Mozart de la Generación Z". Considerado como el enfant terrible del jazz, sus melodías han logrado trascender el género, fusionando elementos de distintos estilos en un hacer desprejuiciado que, de momento, le ha valido cinco Grammys. Sus compañeros, que hace no tanto lo veían en YouTube subiendo versiones de canciones clásicas, se refieren a él como un 'genio', y ya cuenta con una gran lista de músicos de primer nivel que se han considerado admiradores de lo que hace. Por eso, que él vaya a ser el encargado de clausurar esta noche la presente edición de La Mar de Músicas es todo un acontecimiento. Lo hará a partir de las 23.00 horas en el Auditorio Paco Martín del Parque Torres, donde presentará su último trabajo, Djesse, integrado por cuatro volúmenes (2018-2022).

Aunque apenas tiene 27 años, se historia ya es digna de contar. Comenzó a subir vídeos caseros a Internet que, en pantalla dividida, dinamitaron el algoritmo. Hacía versiones de Stevie Wonder, de Michael Jackson, etc. De hecho, no tardó en firmar con la compañía de Quincy Jones, productor del Thriller del ‘Rey del Pop’. El también compositor y arreglista estadounidense afirma que Collier es "un absoluto genio, con un talento aterrador", lo cual es una halago muy a tener en cuenta si reparamos en que viene de alguien que ha trabajado con estrellas como Frank Sinatra, Ray Charles o Aretha Franklin. Tampoco parece que a los académicos les desagrade lo que hace, ya que su álbum debut, In my room (2016), que, efectivamente, grabó en su propia casa, logró en 2017 dos Grammys, por sus arreglos en Flinstones y You and I.

Un año después de aquello, en 2018, empezó a publicar Djesse, con canciones que muestran la diversidad de sus influencias, procedentes de todo tipo de grupos y países, pues va desde los grupos a capela y coros de góspel hasta las leyendas africanas y las estrellas del indie rock; aunque, a decir verdad, hace tiempo que él ya forma parte del star system de la música (como demuestra su participación junto a We Are King en una de las canciones del último disco de Coldplay, Music of the spheres).

Otros conciertos

Además, la jornada de clausura de La Mar de Músicas contará con las actuaciones de Rosario La Tremendita (en el patio del antiguo CIM, desde las 21.30 horas), una de las grandes renovadoras del flamenco actual; de la dominicana Letón Pé (en el Castillo árabe, al término del concierto de Collier); de los cartageneros Goblin Circus (a partir de las 13.00 horas en el Real Club de Regatas), ganadores del CreaMurcia ‘Pop-Rock’ del pasado año, y los sevillanos Vera Fauna, que estarán en la plaza del Ayuntamiento desde las 20.00 horas en el último de los conciertos gratuitos de esta vigésimo séptima edición de La Mar de Músicas.