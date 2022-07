El beso de la mujer araña, la versión teatral del clásico argentino de Manuel Puig, llegará al Teatro Guerra de Lorca el 28 de octubre, en el arranque de la programación del último trimestre del año. Se trata de "una historia prohibida" que saca a la luz la necesidad de amar del ser humano. Se trata de un casi thriller que huele a bolero y que cuenta con un equipo artístico de excepción, cortesía de Pentación Espectáculos: Carlota Ferrer ejerce de directora de un montaje que cuenta, sobre las tablas, con Igor Yebra y el veterano Eusebio Poncela. El eterno actor de Los gozos y las sombras, Curro Jiménez, Fuenteovejuna y La muerte del escorpión sigue alternando papeles protagonistas y secundarios, así como desdeñando los más comerciales, una actitud que le ha llevado a ganarse fama de actor desobediente, marginal y descarado. En esta ocasión, Poncela interpreta un papel que parece hecho a su medida, con lo que su visita a la Ciudad del Sol será todo un acontecimiento para los amantes del teatro.

Pero antes, el día 6 de ese mismo mes, las tablas del Guerra acogerán la representación de Maestrissimo, un espectáculo "allegro e molto vivace" a mitad de camino entre el concierto de cámara, la comedia satírica y el retrato de época en el que se muestran, al más puro estilo Yllana, las aventuras y desventuras de un cuarteto de cuerda en un período indeterminado entre los siglos XVII y XVIII (Barroco y Neoclasicismo). Y también a la orquesta y solistas de la compañía lírica Opera 2001, que con la colaboración del Coro Lírico Siciliano pondrá en escena el día 11 La Bohéme. A lo largo de sus cuatro actos, este clásico del género recreará los episodios de la novela por entregas Escenas de la vida bohemia, de Henri Murger, publicada a lo largo de cinco años (1845-1849) en el periódico El Corsario. En concreto, esta gran producción cuenta las experiencias del compositor Giacomo Puccini durante los años que vivió como estudiante en el Conservatorio de Milán, donde compartió habitación con Pietro Mascagni.

También en octubre, el 22, tendrá lugar en el Guerra un concierto de la banda Morgan. Formado hace ya una década en Madrid por Nina de Juan, Alejandro ovejero, David Schulthess, Ekain Elorza y Paco López, este grupo se mueven entre el pop intimista y el soul. Llegarán a Lorca para presentar The river and the stone (2021), su último disco, con una docena de canciones que grabaron tras el confinamiento y durante un viaje de dos semanas a Francia.

En noviembre, el flamenco reinará en el Teatro Guerra con la trigésimo primera edición del Festival Internacional de Cante Flamenco Ciudad del Sol, que organiza la peña del mismo nombre. Y Bernarda Alba volverá nuevamente al coliseo más antiguo de la Región el día 10 aunque, esta vez, a modo de musical, en la versión que la joven compañía murciana Agosto del 36 ha hecho de la adaptación de Michael John LaChiusa. Otro grupo teatral regional que está previsto que ese mes (día 18) se pase por el coliseo lorquino es Alquibla, que presentará Mi cuerpo será camino, una historia sobre el desarraigo y la distancia, mientras que en el Día Internacional contra la Violencia Machista (25 de noviembre) se ha programado una función de Penumbra, de la compañía del propio Teatro Guerra. Durante la sesión se hablará de un amor idílico, de un pasado atroz, de una pareja envidiable, de un secreto, de una bella joven, de locura, de un caballero perfecto, de ambición… «La penumbra esconde el lado oscuro del ser humano. Solo la luz de la razón puede luchar contra ello», explican sus responsables.

Y del teatro a la magia del lorquino Pedro Lucas, que presentará el 26 su espectáculo Abracadabrante, pata de elefante, para toda la familia. Hablamos de un show, dinámico y divertido en el que nada será lo que parece. Será una hora de juegos, ilusión y magia en la que todo el público participará de los trucos del ilusionista. El mes lo cerrará tres días después Periferia Teatro con Guyi, Guyi, otro patito feo, para público infantil. Ésta es una pieza protagonizada por un cocodrilo que, por azar de la naturaleza, nace en una familia de patos. La historia intenta llamar la atención sobre lo que pasa cuando los demás te ven diferente.

Por último, La ratita presumida, el musical y La Pandilla de Drilo animarán la programación infantil durante el mes de diciembre (los días 1 y 15, respectivamente). Además, los más pequeños podrán participar con sus centros escolares en el programa ‘Teatro en los colegios’, dentro de la Campaña Municipal de Teatro Educativo, con funciones concertadas en diferentes espacios del municipio. La fábrica de cuentos, Cuento de Navidad, Eliakan, The nosy elephant y The last crazy adventure of Sherlock Holmes, de títeres, actores y en inglés, llenarán las sesiones en octubre, noviembre y diciembre.

Este año no habrá abonos. "No los hay desde que comenzó la pandemia, ya que muchos de los espectáculos se suspendían por la crisis sanitaria", advertía este miércoles la edil de Cultura, María Ángeles Mazuecos, que anunciaba que las entradas ya están a la venta online. La programación del Guerra se "complementará con los espectáculos de las academias de danza de cara a la Navidad", añadió, mientras que subrayó que en esta nueva programación tienen especial peso los grupos murcianos "con el fin de apoyar sus montajes". Por lo demás, la edil destacó, en lo referente a la programación, El beso de la mujer araña y los espectáculos infantiles, que son "de mucha calidad". También se congratuló de que, por primera vez desde marzo de 2020, no habrá restricciones. Y, además, aseguró que las mejoras previstas en el coliseo se compatibilizarán con los montajes.