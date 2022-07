La banda eligió Cartagena para su vuelta a los escenarios. Habían pasado doce años desde que La Cabra Mecánica dijera adiós. Si bien Lichis ha mantenido vivo durante este tiempo el espíritu de la icónica banda madrileña, muchos fans ansiaban su posible reencuentro; opción remota, casi tomada por imposible. Pero el pasado mes de mayo, La Mar confirmaba su presencia en la nueva edición del festival y la pasión de sus viejos seguidores volvió a reavivarse. No es de extrañar, por tanto, que el del pasado jueves fuera, por tanto, uno de los conciertos más emocionantes del programa, tanto para el público como para los músicos sobre le escenario; además, La Cabra no se guardó prácticamente nada, pues no era día de experimentos, sino de celebración.