La Biblioteca Pública Municipal de Cartagena es el rincón de Juan de Dios García Gómez. Muy cerquita de allí es profesor de Literatura, Lengua y Artes Escénicas en el IES Isaac Peral. Tras la foto entre las estanterías, nos salimos y mantenemos una entretenida conversación en la cafetería de enfrente. Me ha traído Canto Fenicio, su reciente publicación, esta vez en prosa poética, un bello canto, a veces lamento, rebosante de lirismo, razonamientos y vivencias que he de confesar que me ha emocionado y pellizcado y se ha apoderado de mi mesilla de noche. Ha publicado otros libros y codirige la revista El coloquio de los perros, lo cual nos da pie para hablar de Cervantes.

Juan de Dios ha sido seleccionado en muchas antologías poéticas, ha escrito en numerosas revistas españolas y extranjeras e impartido charlas y conferencias y dado recitales poéticos, como estos días en La Mar de Libros, de La Mar de Músicas.

Su familia procede de Almería, su padre, Salvador García Ramos, fue un prestigioso médico que vino a Cartagena, escribió libros y llegó a ser concejal. «Se ve que en la familia siempre hemos sido muy ‘cosmolocalistas’ como pintó Charrís», y añade: «Yo quería estudiar periodismo como Pérez Reverte, pero mi padre me aconsejó que primeramente hiciera Filología. Al final me entusiasmaron profesores como Mariano de Paco y Pozuelo Yvancos, me enamoré de la escritura creativa, y del teatro. Mi tesis la hice sobre Alejandro Casona. Al morir mi padre, no pude quedarme en la Universidad y me presenté a las oposiciones de Secundaria. Descubrí que me encantaba la docencia», y añade: «Lo que más me gusta es vivir y aprovechar el tiempo, reconozco que soy bastante hedonista y que me fastidia perder tanta energía en burocracia». Dice que «me apasiona la literatura viva. Yo me codeo con el club de los poetas vivos y eso les gusta mucho a mis alumnos», y me cuenta su emoción cuando uno de sus alumnos, hijo del dibujante Pedro Sabiote, le ha hecho una camiseta con los rostros de escritores y poetas clásicos y lo ha añadido a él: «Vivimos tiempos complicados, hay demasiada dependencia de las pantallas, pero hay cosas en la juventud que te dan esperanza. Tal vez no nos extingamos finalmente… Aunque nuestra civilización necesita un gran cambio».

La conversación va de la literatura a la educación, pasando por la política, la sociología y el momento actual: «Vivimos una época de indefinición, cada vez me gusta menos el eclecticismo. Vivimos en la sociedad barroca, donde nada es lo que parece, todo es trampantojo, redes sociales y postureo. Se ha naturalizado la pose. Yo no vengo de este mundo líquido. Nuestra sociedad se está pareciendo cada vez más a la de los fenicios, que eran muy buenos en el comercio, pero que no se sabía de dónde venían ni a dónde iban», me dice, y añade: «Me interesa todo: el conocimiento, la ciencia… Si eres poeta no puedes leer solamente poesía, creo que esta voracidad intelectual me la transmitieron mis padres».

La docencia le da una perspectiva y contacto privilegiado con los jóvenes y vuelve a salir el tema: «Hay dos tipos de tribus urbanas: las que van de machirulos y las que van de hastiados. Lo que no se entiende es que estén cansados de tenerlo todo en la vida quienes son de familias que tienen dificultades para subsistir. Sería más lógico que se lanzaran a cambiar el mundo». Y me cuenta su trayectoria de activista cultural y literario en sus primeros años de docencia en Almería, luego en Murcia y después en Cartagena… «Siempre me he dado por entero en labores de gestor cultural, organizando charlas, ciclos o mesas redondas. Ahora estoy en un proceso de participación pero sin asumir la responsabilidad de organizar, he tenido problemas y sentido la incomprensión, la envidia y hasta la agresión de algunos. La gente no soporta que uno saque la cabeza y he de reconocer que uno es vulnerable».

A una isla desierta se llevaría folios para escribir, un disco de los Rolling Stones, jazz, La Divina Comedia y la segunda parte del Quijote… y nos volvemos a liar con Cervantes y Dante. Un disfrute.