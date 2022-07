Penúltima noche de representaciones en la Plaza de Toros de Caravaca. Hoy, la Semana Nacional de Teatro de la localidad presenta El aguafiestas, una comedia trepidante para reír y hacernos olvidar los problemas del día a día. Así la definen sus responsables, entre ellos, el televisivo Josema Yuste, que en esta ocasión interpreta a Sergei, un asesino a sueldo que se hospeda en un hotel para poder cumplir con su rifle desde la ventana uno de sus ‘encargos’. Pero su tarea se verá constantemente interrumpida por Ramón (Santiago Urrialde), el huésped de la habitación contigua. El madrileño es, en esta función, un hombre muy, pero que muy pesado, que pretende suicidarse después de que su mujer le haya abandonado. Escrita por Francis Veber, uno de los dramaturgos más reconocidos en Francia y, en general, de toda Europa –es también autor del clásico de humor La cena de Los idiotas–, El aguafiestas es garantía de carcajadas.

Esta vez es usted un asesino a sueldo hospedado en un hotel para cumplir una misión que no le será sencillo llevar a cabo...

Correcto, esa es la premisa de esta comedia; una comedia de Francis Veber, por cierto, el de La cena de los idiotas. Pero bueno, tiene varias obras de éxito en su haber y estrenos por todo el mundo. Es un especialista en eso que llaman ‘comedias de situación’.

Sin embargo, dicen que la cosa no solo va de risas, sino que también es un viaje desde la ingenuidad y la ternura hasta la maldad. Bueno, y desde el surrealismo a la estupidez...

Sí. Es que durante la función pasamos por diferentes... ‘estados de ánimo’, digamos. En cualquier casa, esta es una obra de situaciones realmente rocambolescas (aunque algunas no tan lejos de la realidad, que ya se sabe que siempre supera a la ficción...).

Compartes escenario con Santiago Urrialde, Maribel Lara, Vicente Renovell, Kiko Ortega, Arturo Venegas. Un elenco de actores de primer nivel...

Son un equipo sensacional. Es otro de los puntos fuertes de este proyecto. La gente va a poder disfrutar de una comedia, primero, con un planteamiento muy original y radicalmente distinto a cualquier otro que hayan visto en su vida, y, después, de un reparto de excepción. Creo que se lo van a pasar muy bien...

No van a faltar las risas...

No. Por momentos es muy divertida. Pero también tiene parte algo más reflexivas en las que te muestra cómo es posible que la amistad surja en... en el mismo infierno. No diré que son situaciones dramáticas, pero sí ‘tremendas’. No te puedes imaginar que algo tan negativo vaya a acabar derivando en una relación tan especial entre dos personas. Así que El aguafiestas tiene también esa parte algo más seria, ese hacerte pensar y enseñarte que realmente la amistad a veces solo requiere de generosidad, de compartir las cosas, incluso en los momentos malos.

La comedia a menudo tiene esa doble vertiende, esa capacidad para hacer reir y tocar ciertos temas con una delicadeza especial.

Esta comedia, en concreto, no solo es divertida –te lo pasas bien de principio a fin–, sino que por momentos sorprende al espectador. No es una obra a la que entras y, con las mismas, sales, sino que deja un pequeño poso (algo que es característico en las comedias de Veber). Es una obra redonda, para verla y disfrutarla.

A todo esto, no es la primera vez que interpreta una obra suya: hace unos años hizo precisamente La cena de los idiotas.

Sí, con Agustín Jiménez. Además, tuvo un gran éxito. Este texto no es tan conocido, pero para mí es una comedia igualmente original y muy entretenida para el espectador.

Aquella tuvimos la suerte de verla en Caravaca, donde también presentó el año pasado Sé infiel y no mires con quien.

Caravaca tiene algo mágico. Y más durante esta Semana de Teatro. Tener la oportunidad de representar una obra en una plaza de toros tan recogida y con tanto saber es algo muy bonito; además de que las representaciones al aire libre también tienen algo especial, y más en verano: no sé cómo explicarlo, pero (como actor) la haces de una manera diferente.

Y si la obra, como dice, es especial, pues para qué más.

Mira, es como el que va a comer a un restaurante y pide un plato que está exquisito, que incluso supera sus expectativas. Cuando ese plato esta hecho con cariño –porque la cocina es como el teatro, necesita cariño–, tú sales de allí feliz, contento, y días después sigues recordando aquel manjar. Con esta comedia pasa algo parecido. Y nosotros no podemos saber lo que ocurre en la cabeza del espectador días después (salvo por lo que nos cuentan), pero desde el escenario notas que entretienes al espectador, que los tienes enganchados desde el minuto uno.

Llevas muchos años encima del escenario, ¿cómo ha cambiado el público en este tiempo?

Hace ya años que llegó a España la stand up comedy, el mundo de los monólogos, y la gente joven parece que se enganchó a ese estilo. Aquello fue bueno porque hizo que muchos se acercaran al teatro y acabaran ampliando sus horizontes. Al final, un monólogo no deja de ser una tipo que te cuenta una historia, y no es raro que, después de haber visto varios, te acabe apeteciendo algo más complejo, una historia con más personajes, más amplia, con varias tramas, etc. Así que bienvenido sea el monólogo porque nos ha ayudado mucho a la gente del teatro. Además, creo que el público, en general, más que una trama ‘distinta’, lo que quiere es reírse, que es un ejercicio muy sano, formidable para el ser humano. Reír es algo que hacemos poco y durante muy poco rato, y cuando de repente estas más de una hora riendo sales como renovado por dentro. Eso es lo que pide la gente, poder reír.

¿Cómo se presentan los próximos meses, Josema?

Pues aún nos queda mucha gira. Después de Caravaca vamos a Vitoria, San Sebastián... Y luego tenemos muchas actuaciones en septiembre y octubre. Terminaremos a primeros de enero.