El Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro acogió ayer una de sus galas más esperadas, con el molinense Paquito Sánchez y la sevillana Sonia Miranda abriendo para el inclasificable y simpre polémico Francisco Contreras, mejor conocido como El Niño de Elche. Pero la cuadragésimo segunda edición del prestigioso certamen no da lugar a tregua y hoy recibirá en su recinto particular al cantaor y guitarrista jerezano Diego Carrasco y a la también sevillana Remedios Amaya. Será, sin duda, una de las noches más especiales de esta intensa semana, y no solo por el nivel de los invitados –hablamos de dos figuras muy respetadas entre la comunidad flamenca–, sino porque la de este jueves será también la noche del pregón, que correrá a cargo del poeta, cineasta y flamencólogo español José María Velázquez-Gaztelu.

La velada comenzará a las 22.00 horas, y será la última antes de que arranque la verdadera razón de ser de Lo Ferro: el certamen de cante flamenco, que mañana viernes presentará a los aspirantes al título durante las semifinales y, durante la noche del sábado, elegirá a los ganadores tanto del Melón de Oro, al cantaor más completo, como del Molino de Lo Ferro, a la mejor ferreña. La compañía de Mamen Barrios y el Ballet de la pedanía pachequera amenizarán, respectivamente, estas dos últimas jornadas.