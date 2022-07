La música de Cecilia, en Barnuevo y en clave de jazz

Como ya es tradición, la Explanada Barnuevo, en Santiago de la Ribera, volverá a ser, en esta vigésimo cuarta edición, escenario del Jazz San Javier. Y lo volverá a ser hoy, acogiendo el último de los seis conciertos gratuitos programados este año. Será, además, una suerte de directo-puente entre el de anoche de Terell Stafford y el Bruce Barth Trio y los dos que servirán para echar el telón del Parque Almansa hasta el año que viene: el de mañana, de la francesa Zaz (uno de los más esperados del programa), y el de Cyrille Aimée y la banda británica Matt Bianco, que pondrá el broche de oro al festival en la noche de este sábado. Sin embargo, hoy los focos apuntarán a la cantante norteamericana Tui Higgins y su socio leridano, el pianista Xavier Monge.

Higgins es profesora de canto y multiinstrumentista (flauta, piano), mientras que Monge pasa por ser uno de los músicos más brillantes de su generación. Ambos se juntaron en hace ya una década para dar forma a un proyecto sumamente interesante: reinterpretar en clave de jazz a la popular cantautora española Cecilia; un proyecto que acabó cristalizando en un disco, Cecilia Revisited (Quadrant Records, 2013). En él se incluyen trece temas de la añorada artista –fallecida en 1976 cuando tenía apenas 27 años– que no solo evidencian el compromiso feminista de la madrileña, sino que también son un reflejo de la época en la que fueron escritas: durante los últimos años de la dictadura. Estas canciones «tienen un perfecto acomodo en la voz llena de matices y la expresividad de Tui Higgings, y en los arreglos en clave de jazz con acento contemporáneo de Monge», señalan desde la organización del festival.

La apreciación no es baladí. Y es que, pese a que hayan pasado diez años de su lanzamiento y Higgins y Monge hayan seguido desarrollando diferentes proyectos –el último, con composiciones de Harold Arlen–, el Jazz San Javier ha querido recuperar aquel trabajo para presentárselo a su público en directo. Es más, el set-list incluirá, además de los diferentes cortes de Cecilia Revisited, otro buen puñado de canciones de Cecilia que fueron preparadas pero no salieron en el disco, así como otros temas interpretados por el dúo durante su trayectoria conjunta. Además, y para dotar de mayor entidad al concierto, Higgins y Monge estará acompañadas en Barnuevo por otro tres músicos de nivel: David Mengual al contrabajo, Xavi Maureta a la batería y Jeppe Rasmussen al saxo tenor.

Los protagonistas

Xavier Monge se graduó en Musica Moderna y Jazz tras una intensa formación clásica, y, aunque durante un tiempo se dedicó a la enseñanza, desde hace años no ha parado de tocar en conciertos y festivales, ya sea en colaboraciones con artistas como Grant Stewart y Perico Sambeat, o con su propio trío y grupos que ha formado a lo largo de su carrera, como Burundi y Guaramambique. Por su parte, Higgins también una amplia experiencia musical hasta la grabación de Cecilia Revisited, sobre todo como corista. Aunque también como solista en el coro gospel Morning Singers in the Fields, con el que ha girado por España y Francia. Asimismo, ha liderado su propio quinteto junto al saxofonista Santiago Ibarretxe.