Lydia Martín: todo lo que esté relacionado con la comunicación

En la pequeña localidad de La Tercia, perteneciente al municipio de Murcia, vive Lidia Martín Velasco, conocida cantante, compositora, escritora y periodista de nuestra Región. Le agradezco este encuentro porque sé que, a estas alturas de verano, ya está inmersa en los preparativos del Festival del Cante de la Minas de La Unión, donde trabaja como Jefa de Prensa y en plena vorágine de bolos musicales. Está feliz y cargada de energía, a ella le motiva la actividad, por no decir la hiperactividad, porque es una fierecilla incansable que se crece ante los retos.

Aún conserva una foto en la que se le ve, con apenas dos años, agarrada a un micrófono y con poses de estrella. No tenía esta presencia espectacular en el escenario, pero ya apuntaba manera. Con seis años, en su pueblo de Portmán, imitaba a Cecilia y ganó un concurso en las fiestas cantado Un ramito de violetas. En el colegio y en el instituto no paraba de cantar, dio un concierto benéfico y ha seguido, desde entonces, participando en diversas actividades solidarias.

Estudió Periodismo, trabajó en Televisión de Guadalajara y en otros medios, pero «durante la crisis, en 2013, me fui ocho meses a Dublín y después a Venecia, tenía que trabajar porque desde joven me ha gustado ser autónoma. Incluso trabajé en una heladería, el caso era salir adelante por mí misma, que ha sido mi constante siempre», dice. Aprendió idiomas, cosa que le ha venido bien para el periodismo y también para cantar, y añade: «Al final, los idiomas son música, entonación y mensaje, como la música y las canciones, que también son una forma de comunicación».

También ha trabajado en el Gabinete de Prensa de Cartagena, en la Agencia Enfoque y en la prensa escrita regional… «Lo que más me gusta es el periodismo cultural y entrevistar a gentes de la cultura», y me habla de que también es Jefa de Prensa de ECOS, Festival Internacional de Música Antigua de Sierra Espuña. Otra de sus especialidades es la Formación en Inteligencia Emocional, ha impartido cursos y charlas a adolescentes, emprendedores, La UP de Cartagena o la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, y tiene un doble máster en esta disciplina, siempre desde las palabras y la comunicación. «Me gustan muchas cosas, la verdad, pero siempre tienen que ver con la comunicación y la palabra escrita, dicha o cantada. Si con algo no estoy de acuerdo es con el dicho de que quien mucho abarca poco aprieta, la verdad es que creo que hay que ponerse grandes retos y que cuanto menos haces menos quieres».

Y confiesa: «Tengo claro que la comunicación, en general, puede ser un arte y esa es mi vocación. El periodismo también tiene que llegar al receptor, tiene que calar, no se puede transmitir en frío, ni siquiera las noticias», y asegura: «Me emociona entrevistar a un viejo minero y que me cuente su dura vida y eso me lleva a volcarme en transmitirlo a los lectores o espectadores. El día que estas cosas no me emocionen no tendrá sentido ser periodista». Ha publicado Puzle, una novela basada en su experiencia viajera y su camino de crecimiento personal, y me confiesa: «A veces haces cosas sin pensar en ninguna rentabilidad, pero si le pones toda tu alma, al final la vida te ayuda a ir recomponiendo muchas piezas perdidas y hacer tu propio puzle. El fracaso no existe porque, a la larga, te enseña y hace crecer».

Tiene cuatro discos publicados y ha compuesto decenas de canciones. Su mente no para, es rápida y creativa. Me adelanta que está trabajando en unas canciones que van a sorprender, con un gran cambio en su sonido, más sólido y actual: «Necesitaba respirar, salir de mi zona de confort, muchas de mis primeras canciones ya no me representan». Le digo que espero fotografiarla pronto en ‘Somos de Aquí’ de la Mar de Músicas y me responde: «Nadie es profeta en su tierra, he actuado en festivales importantísimos, he disfrutado con Rozalén en el escenario, pero el pop no se valora suficientemente, aunque no tiro la toalla, soy una luchadora muy perseverante y siempre buscando mi camino».

Lo conseguirá.