¿Qué conservarías del patrimonio de la Región de Murcia? ‘La Caída’, de Salzillo

Y en abismos caemos de amarga congoja

al mirar a Jesús genuflexo en el suelo,

con la faz inefable de luto y de duelo

que no puede la carga llevar de la cruz.

Fragmento dedicado a Jesús de La Caída.

Visita a Salzillo de Andrés Sobejano, 1922.

Me pidió Francisco Javier Diez de Revenga que no escribiera ni publicara su elección hasta el verano, supongo que por eso de descontextualizar el grupo escultórico del tiempo de la Pasión, tiempo en el que ya hemos hablado de otras imágenes del gran Salzillo. Yo, que soy muy bien mandada, así lo hago y compruebo que la visión del conjunto de La Caída, desprovista de la parafernalia procesional que inunda el ambiente murciano durante esos días de primavera, influyéndonos de alguna manera, adquiere una dimensión humana tan sobrecogedora como lo es en su intencionada misión evangelizadora; no es preciso recordar que los pasos procesionales, cual teatro inanimado, representan escenas que han de hablar al espectador de forma convincente.

La especial relación de afecto de Díez de Revenga por este paso de Semana Santa le viene de muy lejos, pues en 1898 su abuelo, Emilio Díez de Revenga Vicente, entra como mayordomo a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús, siendo nombrado en 1903 camarero de La Caída; desde entonces y hasta la fecha la familia ha estado vinculada al conjunto escultórico que encargara a Salzillo en 1752 Joaquín Riquelme y Togores, artífice de la renovación total de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús.

Esta obra, costeada personalmente por Joaquín Riquelme y portada en origen por el gremio de carpinteros, fue el primer gran encargo que recibió Salzillo para la Cofradía, aunque ya había realizado con anterioridad algunas imágenes que fueron más tarde sustituidas; quizás por ello y para demostrar su gran maestría se esforzaría en realizar todo un alarde escultórico, por la gran calidad de las figuras que lo componen y la compleja distribución de la escena. A partir de La Caída llegarían los encargos del resto de obras que forman parte del tesoro de Nuestro Padre Jesús.

La escena representada es estremecedora, concentrando toda la brutalidad del martirio de Cristo en su penosa ascensión al Gólgota. Acentúa la carga dramática de la misma, la hábil representación de determinadas actitudes humanas, gracias a la capacidad del escultor para sintetizarlas en un gesto: la perversidad en las figuras de los sayones, la indiferencia en la del soldado, el servilismo temeroso en la del Cireneo y, como en ninguna otra de las versiones o escenas pasionales, el dolor y la incomprensión, concentrada en la intensidad de esos ojos, ese rostro de Jesús que aun en su angustia, con el párpado traspasado por lacerante espina, se nos muestra bellísimo. Ya lo dijo el historiador de arte José Camón Aznar: la cabeza de Jesús es «la más dramática que ha tallado Salzillo» y yo lo suscribo.

Contemplada desde la mirada actual y exenta de su carga evangelizante, creo presenciar cualquiera de las descarnadas secuencias que nos brindan los telediarios en sus crónicas diarias, violencia y dolor.

Para aquellos que gustan de la anécdota, contar también que el virtuosismo escultórico de Salzillo hizo, según algunos historiadores, que el mismo modelo que utilizó para el más terrible de los sayones, el que blande con saña la maza, fuera el que más tarde inspirara la ideal belleza del ángel de la Oración del Huerto. Puede que fuera así.

Mucho se ha escrito y analizado sobre la obra de Salzillo, especialmente de la imaginería que compone el magnífico conjunto de esta Cofradía, una acertada e interesante recopilación de ello se encuentra publicada por el mismo Francisco Javier Diez de Revenga en su Salzillo, la procesión y los escritores editada por la Real Academia Alfonso X El Sabio.