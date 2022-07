Lichis ha resucitado a La Cabra Mecánica para celebrar el vigésimo quinto aniversario del lanzamiento de su primer disco, Cuando me suenan las tripas, que publicó allá por 1997. Aquello fue el inicio de una muy respetada trayectoria como banda que estuvo cargada de grandes éxitos y que incluso alcanzó el número uno de Los 40 Principales. Los estribillos de La lista de la compra, su dúo con María Jiménez o No me llames iluso fueron y siguen siendo tarareados por toda una generación y hasta por gente cuya edad no les permitió verles en directo. Hasta ahora. Porque La Cabra vuelve y lo hace en Cartagena; para ser más exactos, esta noche a partir de las 23.00 horas en el Auditorio Paco Martín del Parque Torres, en el marco de La Mar de Músicas.

Además, ésta es una reunión puntual; una gira –si puede llamarse así...– absolutamente excepcional. De hecho, por el momento, Lichis y los suyos solo tienen otros dos conciertos agendados este verano: en agosto en el Festival Gigante de Alcalá de Henares y en septiembre en el Lea Beer & Music Festival de Las Palmas de Gran Canaria, lo que hacen que la de esta noche en la ciudad portuaria sea todavía más especial (por exclusiva). Por supuesto, la idea del grupo es repasar lo mejor de sus cuatro álbumes de estudio –además del citado, Cabrón, Vestidos de domingo y Hotel Lichis–, aunque con particular atención a Cuando me suenan las tripas, un disco valiente, lleno de poesía, acidez y humor y que no tuvo prejuicios a la hora de mezclar diferentes estilos musicales. «Con ellos, Lichis marcó una época e inspiró de forma decisiva a posteriores generaciones de artistas a ritmo de hits como Felicidad o La lista de la compra», apuntan desde el festival. Es más, el músico barcelonés ya ha mostrado en redes sociales la lista de canciones que interpretará La Cabra Mecánica en sus conciertos, a saber: El día de tu boda, Carne de canción, La uña de la rumba, El mundo ya no necesita otra canción de amor, Ni jaulas ni peceras, Valientes, Siesta y El malo de la película, entre muchas otras canciones que harán recordar al público cartagenero los «tiempos memorables» de La Cabra Mecánica. Otros conciertos Pero este jueves además hay otros conciertos como el del pianista francés Sofiane Pamart, uno de los artistas de música clásica contemporánea con más reproducciones del momento. «Es un músico único, un pianista de alta costura con mentalidad y apariencia de rapero», apuntan desde La Mar. «Imagen de prestigiosas marcas –continúan–, combina la elegancia de la moda con los códigos de la calle; una estética que da paso a un universo sonoro que está a medio camino entre la gran música de cine y las historias de aventuras». Encabezó el festival de jazz de Montreux (Suiza) en 2021 y es una de las grandes apuestas de esta edición de La Mar de Músicas. Su concierto comenzará a las 21.30 horas en el patio del antiguo CIM. En cuanto al concierto gratuito de la Plaza del Ayuntamiento –a partir de las 20.00 horas–, hoy será el turno de los ghaneses Santrofi. Será «una auténtica celebración la música highlife clásica: desde las primeras épocas afrocubanas y las cepas de calipso, hasta el funky soul y las influencias nigerianas de los ritmos afro-beat y juju». Y antes de eso, para comenzar la jornada en el Real Club de Regatas, los murcianos Maestro Espada (13.00 horas), rompedor proyecto de los hermanos Álex Juárez y Víctor Hernández (Rey Lobo) donde laúdes y castañetas se darán la mano con sintetizadores.