Maluma es uno de esos artistas que, de una manera o de otra, se las apaña para estar siempre de actualidad. Para lo bueno y para lo... no tan bueno. En abril se convirtió en el artista que más público había logrado congregar (cerca de 17.500 personas) en un único concierto en el WiZink Center de Madrid, una de las grandes plazas de nuestro país, mientras que hace unos días se anunciaba la cancelación de un concierto programado a su nombre en la Plaza de Toros de Palma de Mallorca desde hacía tres años (todo apunta a que se trata de una estafa y que el artista no ha tenido nada que ver). Y, mientras tanto, el colombiano sigue sacando nuevo material -en junio vio la luz The Love & Sex Tape (2022), su sexto álbum de estudio- y girando con su dilatado Papi Juancho Tour, que por suerte para sus fans regionales, mañana hace parada en la capital del Segura.

Una vez más, es el ciclo Murcia On, de Ibolele Producciones, el que recibe en la Plaza de Toros al reguetonero; un escenario, por cierto, que conoce bien después de haber actuado ya allí, en el coso de La Condomina, en 2017, en su primer y, hasta ahora, único concierto en Murcia. Y es que éste concierto viene a solventar la cancelación de su actuación prevista inicialmente para el verano de 2020 y, posteriormente, para el de 2021. Al final, tras el parón obligado por la covid-19, el de Medellín retomó sus presentaciones el pasado mes de septiembre, de ahí que el repertorio de este tour ponga el foco en sus dos álbumes más recientes -con el permiso del que acaba de ver la luz-: Papi Juancho (2020), que supuso para él un reencuentro consigo mismo y con sus raíces musicales, y el EP #7DJ (2021), que incluyen éxitos como Hawái, Sobrio y Parce, grabada junto a Justin Quiles. «Desde que comenzó todo esto yo he sacado dos discos; estaba desesperado por cantar estas canciones con la gente», confesó a EFE en una entrevista justo antes del inicio del tramo americano de esta gira, que calificó como la «más ambiciosa» de su carrera. De hecho, en Madrid se presentó con un escenario 360º. En cualquier caso, quienes acudan al concierto -al cierre de esta edición todavía quedan algunas entradas desde 45 euros- podrán disfrutar también de los mayores éxitos de su carrera, entre los que se encuentran Felices los cuatro, Borró cassette, Mala mía y El perdedor, auténticos himnos del reguetón melódico que le han llevado a alcanzar los primeros puestos de las listas más populares en numerosas ocasiones, así como prestigiosos premios como el Europe Music Award al Mejor Artista Latino en la última ceremonia de los galardones de la cadena MTV. Carrera meteórica Maluma, uno de los grandes líderes del género urbano actual, ha marcado un camino claro para las nuevas generaciones de artistas latinos desde que iniciara su carrera en 2012 con el lanzamiento de Magia, su primer álbum de estudio. Este trabajo pronto se convirtió en Disco de Oro en Colombia y le valió su primera nominación a los Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista; un hecho que terminaba de consolidar el meteórico ascenso del cantante. De hecho, para cuando publicó su siguiente disco, en 2015, ya era una estrella. Aquel, por cierto, se dividió en dos: Pretty Boy, con baladas suaves, y Dirty Boy, de puro reguetón, y contó con la colaboración de artistas tan consolidados como Farruko, Arcángel y Cosculluela; además, vendió más de cinco millones copias y logró numerosos reconocimientos en los Grammy Latino, los MTV Video Music Awards y los Billboard. El viaje de Maluma por el éxito musical continúa en 2018, cuando lanza F.A.M.E., presentado con el sencillo Marinero. En esta ocasión colaboró con Nego do Borel, Prince Royce, Timland, Sid, Jason Derulo y Marc Anthony, entre otros, y lo hizo para regalar a su público canciones como La ex, Mi declaración y Hangover. Después llegaría 11.11, de 2019 -aquí el nivel de los invitados se dispara, con intervenciones de Nicky Jam, Ozuna, Ricky Martin y hasta Madonna-, y los citados Papi Juancho (2020) y #7DJ (2021). En cuanto a The Love & Sex Tape (2022), éste álbum supone una reconexión con ese reguetón de la calle que le enamoró en su adolescencia, además de ser el trabajo más explícito de su carrera.