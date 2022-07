Al cierre de esta edición, el senegalés Yossou N’Dour se disponía a cerrar en el Auditorio Paco Martín del Parque Torres la cuarta jornada de la presente edición de La Mar de Músicas, que había contado con las actuaciones de Adiós Noviembre, el dominicano Álex Ferreira y el cubano Eliades Ochoa. Pero antes de que el ‘Príncipe de Dakar’ demostrara por qué está considerado como una de las mayores superestrellas de la música africana, la alcaldesa Noelia Arroyo le hizo entrega sobre el escenario del premio especial que cada año condece el festival, y que hasta ahora han recibido leyenda de la talla de Pablo Milanés, Jorge Drexler, Omara Portuondo, Totó la Momposina, Oumou Sangaré y Salif Keita, entre otros.

Icono popular en su país debido a su activismo y compromiso con asuntos sociales y culturales, La Mar de Músicas ha destacado de él que se trata de uno de los pocos músicos africanos que han conseguido sostener una carrera tan exitosa en el exranjero durante tanto tiempo sin perder su impacto en el ámbito local. Además, la propia Arroyo se refirió a su «inigualable y conmovedora voz, tan moderna como arraigada en la tradición griot»; voz que los cartageneros han podido disfrutar ya en seis ocasiones.

N’Dour, que para muchos es quien cantó a dúo junto a Neneh Cherry en Seven seconds a mediados de los noventa, ha colaborado con figuras de relevancia internacional como Peter Gabriel, Sting, Tracy Champman, Paul Simon y Wycleaf Jean. Además, asistió con Bono a una reunión del G-8 y se siente embajador de esa África emprendedora que no se muestra, o no suficientemente, en los medios de comunicación de Occidente. Embajador de Buena Voluntad de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), ha sido también ministro de Cultura y Turismo de Senegal.