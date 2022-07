Omara Portuondo regresa a España este verano como parte de su gira mundial Vida, con la que se despedirá de los escenarios internacionales, y lo hace además con parada en la Región (y no una cualquiera). A sus 91 años, la ‘Diva’ del colectivo de leyendas musicales cubanas Buena Vista Social Club iniciará este martes por la noche las fechas europeas del tour con un concierto en el Auditorio Paco Martín del Parque Torres de Cartagena, dentro de la programación de La Mar de Músicas, un festival que conoce bien –ha participado en él en varias ocasiones, la última en 2019–, y del que recibió el premio de la organización a toda una carrera de éxitos en 2014.

«Siento que es un buen momento para dejar personalmente un: ‘¡Hasta luego!’ a mis seguidores en los países más lejanos, a los que, como aún no se ha inventado la teletransportación, parece más difícil que pueda volver», señala la veterana. Porque Portuondo, a quien los cubanos gustan llamarla ‘la novia del feeling’, advierte de que Vida no significa un adiós absoluto: solo se alejará de los compromisos fuera de la isla. Es por eso que dice: «Para mí cantar es vivir, es mi manera de ser. Si me preguntan por mi lugar favorito, será siempre el escenario, la canción que canto, el próximo aplauso». Y añade: «Mientras tenga voz y alguien me quiera oír, permítanme cantar».

Portuondo, que en la ciudad portuaria interpretará una selección con algunas de las canciones más destacadas de su larga trayectoria artística –como Solamente una vez; Bésame mucho; Veinte años; Tal vez; Quizás, quizás; Tú me acostumbraste; Amor de mis amores; Mi mejor canción, y Dos gardenias, entre otros de sus éxitos– regresara así a un país en el que se siente especialmente valora. De hecho, el día 9 de agosto tiene previsto actuar en el festival Los Veranos de la Villa, en Madrid, donde los reyes de España le entregaron el año pasado la Medalla de Oro al Mérito de Bellas Artes. Al recordar esa distinción, la cantante señala: «Como siempre, en nombre de Cuba, orgullosa de poder representar a nuestra música y nuestra cultura».

Aunque ese peso no lo cargará sola. Tanto en aquel, como en el de esta noche en Cartagena y en el resto de la gira le acompañará un cuarteto de excelentes músicos dirigidos por el pianista Yadasny José Portillo, que contará con el virtuosismo de José Raúl Machado al bajo, la habilidad de Andrés Coayo a la percusión y la contundencia de Martín Alejandro Chávez a la batería. Eso sí, como ya ocurriera el pasado domingo con Yann Tiersen y ayer con Youssou N’Dour –que desde ayer ya comparte con Omara el privilegio de ser uno de los agraciados con el premio especial del festival cartagenera–, la organización ha reservado la noche entera para la diva habanera, para que se explaye cuanto guste sin tener que plegarse a los horarios de los conciertos del Castillo Árabe (que este año acostumbran a cerrar las jornadas de La Mar tras las actuaciones en el Auditorio Paco Martín).

Por cierto, en cuanto a por qué ha bautizado a esta gira como Vida, Omara Portuondo explica que ha elegido este nombre porque se trata de una palabra que para ella tiene un importante significado en estos momentos, por «tantas noticias tristes, tanto adiós y tanta distancia», apunta en relación con la crisis sanitaria sufrida en todo el mundo durante los dos últimos años. Por suerte, en opinión de la artista cubana, esta experiencia «nos han hecho comprender mejor que nunca el valor de la vida, de la familia y los amigos». De hay que Portuondo no abogue por tratar este concierto como una despedida, sino como una celebración; una más de las muchas que ha liderado en Cartagena.

Porque desde que participara en el ‘Especial Cuba’ de 1998, Portuondo ha visitado la ciudad trimilenaria en multitud de ocasiones. Sin embargo, hoy será la primera vez que actúe en el auditorio del Parque Torres desde que fue rebautizado con el nombre de su amigo Paco Martín, director de La Mar de Músicas hasta su fallecimiento en 2018. «Él tenía un compromiso con Omara según el cual presentaría todos sus proyectos en en Cartagena –señaló el pasado mes de junio el concejal de Cultura, Carlos Piñana–. Así que, cuando en febrero nos enteramos de que iba a hacer una última gira mundial –ya con todo el festival programado–, no dudamos en hacerle un hueco para incluirla en el cartel».

Portuondo, que recientemente ha trabajado con C. Tangana en la canción Te venero, para la reedición de El Madrileño, ha recibido infinidad de reconocimientos a lo largo de su carrera, entre ellos un Grammy, dos Latin Grammy y el prestigioso premio Billboard de la Música Latina, en 2005. De hecho, su última nominación por parte de la Academia de las Artes y Ciencias de la Grabación llegó en 2021 por la canción Bolero a la vida, grabada junto a la cantautora guatemalteca Gavy Moreno. Intérprete de géneros tan diversos como el jazz, la nueva trova, la canción tradicional cubana, el son, el danzón, el bolero y la habaneras, estrenó durante la pandemia su más reciente fonograma, Mariposas (2020), que también fue nominado al premio Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Contemporáneo Tropical.

Más música

Por lo demás, la quinta jornada de La Mar de Músicas se abrirá a la una de la tarde en el Real Club de Regatas, en el escenario ‘Somos de Aquí’. En concreto, los encargados de abrir fuego serán los jóvenes Mala Cotton, ganadores del CreaMurcia ‘Otras Tendencias’ del año 2019. Por la tarde, la Plaza del Ayuntamiento volverá a acoger a un artista del país invitado de esta edición: República Dominicana. Hablamos de Riccie Oriach, que este año ha sido embajador de su país en la Expo de Dubai. Se trata de uno de los nuevos valores caribeños más a tener en cuenta del panorama actual, de uno de los artistas más destacados de la nueva ola tropical, que va más allá del latin rock. De hecho, hablamos de un creador (cantautor, podría decirse) que desde su debut –el EP Viaje al infinito– viene explorando el folclore dominicano. Su actuación, como todas las de este escenario, será gratuita. Y en el patio del antiguo CIM, en la previa del concierto de Portuondo, uno de los músicos regionales que mejor encarnan el espíritu de La Mar: el molinense Muerdo, que ya una referencia del mestizaje en nuestro país. En definitiva, un menú de lujo con un plato principal de leyenda.