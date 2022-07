Encuentro de dos universos paralelos

Los grupos británicos de calidad suelen tener ese algo especial que les diferencia de los demás, bien sea por el cuidadoso esmero que ponen en su sonido, o bien por su manera de ejercer con un exquisito gusto la música que elaboran. En el caso de la banda Young Gun Silver Fox las estadísticas no fallan y se cumple aquello de que «si algo tiene que suceder sucederá», como fue el encuentro de las dos almas musicalmente gemelas que lideran la banda, unidas para crear una música esencialmente magnifica. Las influencias musicales del grupo, enmarcado en el estilo West Coast Pop y Soft Rock, ya dice mucho sobre ellos: Steely Dan, America, Michael McDonald o Shuggie Otis, son su ejemplo a seguir. Sus cuatro discos editados avalan una trayectoria ascendente en el mundo de la música: West End Coast en 2015, AM Waves en 2018, Canyons en 2020, y su reciente álbum sencillo West Side Jet de 2022.

Midnight In Ritchmon (AM Waves, 2018) fue el tema elegido para abrir la actuación, en formación de cuarteto, que ya dio una buena referencia de lo que sería el excelente sonido que reinó durante todo el concierto. No en vano el grupo llevaba un séptimo componente encargado de la mesa, su propio técnico de sonido Doug Hunt, algo con lo que todos los grupos deberían contar en su formación si se quiere ofrecer un sonido de grupo fiel a su esencia musical. No siempre puede ser así. Continuaron con Kids (Canyons, 2020) y Better (West End Coast, 2015), en las que destacaron la voces del teclista y voz principal Andy Platts y del guitarrista Shawn Lee.

Acto seguido llamaron al escenario a los dos integrantes de la banda que faltaban: el trompetista Tom Walsh y el saxofonista tenor James Gardiner-Bateman, para acompañar con sus precisos rifs en la canción titulada Long Distance Love Affair. Saturday, You Can Feel It, una de las canciones más pegadizas y conocidas del grupo, West Side Jet, Carolina, Baby Girl, y Mojo Rinding dieron continuidad a la actuación, en las que lucieron algunos solos del guitarrista Lee. Las canciones, cortas en su duración, iban completando un repertorio extenso de diecisiete temas que alargaron el concierto, rebasando el límite aconsejado por la organización. El líder Platts, llamó de nuevo a los vientos, que entraban y salían del escenario según las piezas que requerían su labor, para interpretar dos temas: Underdog y Simple Imagination, en el que se sucedieron las improvisaciones de trompeta y saxo tenor. La sección rítmica, compuesta por el bajista Dave Page y el baterista Ade Meehan, desempeñó una labor extraordinaria, inmersos en su papel de apoyo a la banda. Siguieron con dos canciones enlazadas, Leny y Lolita, antes de sumergirse en la balada Long Way Back, cantada por la versátil voz de Platts a dos voces con el guitarrista Lee. La banda finalizó su actuación con Love Guarantee y un bis Kinston Boggie, con la sección de vientos incluida.

Una velada que dejó encantados a los presentes, dejándoles preparados para el segundo de los conciertos incluidos en el programa.

El tributo de Skol 2022

Skol 2022 es el grupo formado por el pianista Ignasi Terraza, el guitarrista Ulf Wakenius, el violinista Raúl Márquez, el contrabajista Pierre Boussaguet, y Marc Miralta en la batería, consagrados músicos de la escena actual jazzística. El proyecto, producción propia de Jazz San Javier, hace tributo al álbum grabado en directo del pianista Oscar Peterson y el violinista Stéphane Grappelli, titulado Skol (Pablo Records, 1979) en el encuentro que tuvieron los dos músicos junto al guitarrista Joe Pass, el contrabajista Niels-Henning Ørsted Pedersen, y el baterista Mickey Roker, en el Tivoli Concert Hall de Copenhagen.

El concierto de Skol 2022 prometía ser uno de los más brillantes del festival, dada la categoría de los componentes del quinteto, y uno de los más esperados por los aficionados al jazz. El guitarrista sueco Ulf Wakenius, que formó parte del trío de Oscar Peterson durante los quince últimos años, fue el encargado de presentar a la formación del trío que entró primero al escenario, y anunciar el primer tema de la actuación llamado Lines for Oscar, autoría del guitarrista, en el que ejecutó la exposición de la melodía compartida con el pianista, apoyados por el contrabajo. Wakenius, Terraza, y Boussaguet realizaron sus primeras improvisaciones a ritmo de swing.

A continuación tomó la palabra el pianista Terraza, para explicar el porqué de este pequeño homenaje a aquel encuentro, que se transformó en disco, de aquellos grandes músicos de jazz. You Look Good To Me (O. Peterson) un blues de dieciséis compases a ritmo de swing medio, fue la segunda pieza del repertorio. Los solos alternados de Wakenius con su excelente flexibilidad digital, de Terraza con sus retóricos fraseos musicales, y el lirismo intrínseco de Boussaguet, dieron desarrollo a la partitura.

Era el momento de recibir a los otros dos componentes del quinteto, el violinista Márquez y el baterista Miralta, para realizar el siguiente tema llamado Skol Blues (Peterson / Grappelli) que desarrollaron con solos de todos los integrantes, y elevó la intensidad musical en sus juegos alternados de cuatro compases con el sabio manejo del baterista Miralta, sobre la estructura armónica. Wakenius anunció el conocido tema Nuages (Django Reinhardt). El silencio del público, muy atento a la evolución del concierto, se hizo omnipresente, para escuchar la melodía del violín de Márquez y las posteriores improvisaciones. La alegre partitura How About You? (Burton Lane / Ralph Freed) y la comentada por Boussaguet, NHØP una preciosa balada del contrabajista danés Niels-Henning Ørsted Pedersen, realizada a piano y contrabajo, para lucimiento del contrabajista, relajaron por el momento la dinámica del concierto. Terraza anunció un tema suyo llamado Give Me Another, en el que lució el solo del pianista con su narrativa musical, porque Terraza, a la vez que toca cuenta historias con el piano con su lenguaje lleno de recursos discursivos. La romántica balada Someone To Watch Over Me (George Gershwin) desarrollada con incursiones de guitarra, piano y violín, entregadas y líricas, y I’ve Got Rhythm, también de Gershwin dieron el camino de salida a la cita, no sin antes despedirse con un bis, el blues Making Whoopee, cerrando así una actuación magistral.