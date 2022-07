Young Gun Silver Fox + Skol 2022: jazz europeo desde diferentes perspectivas

La tercera semana del Jazz San Javier concluye con dos conciertos: el de mañana de Sharon Clark en la Plaza de España de la localidad ribereña y, antes, el de esta noche en el Auditorio Parque Almansa, que servirá para disfrutar de algunas de las diferentes perspectivas desde las que se enfoca el jazz europeo. ¿Los protagonistas? El dúo londinense Young Gun Silver Fox y un emocionante quinteto internacional creado para la ocasión y bautizado como Skol 2022, en honor a álbum de culto de finales de los setenta.

Pero los primeros en abrir fuego serán los británicos. Para quien no les conozca, el grupo Young Gun Silver Fox está formado por Andy Platts, miembro fundador de la banda Mama’s Gun, y el multiinstrumentista Shawn Lee (AM, Ping Pong Orchestra). Lo que les acabó uniendo fue su amor por los sonidos californianos de los setenta; de hecho, su primer disco, West End Coast (2015), sonaba exactamente a lo que indica el título: soft rock de la Costa Oeste (Eagles, Steely Dan, Doobie Brothers, etc.). Por supuesto, no es casualidad que Shawn Lee sea de origen americano y que haya vivido siete años en Los Ángeles. Con un título también bastante explícito, AM Waves (2018) supuso la continuación del proyecto, que añadía toques de ‘soul de ojos azules’ y ritmos ligeramente funk, con ecos de Earth Wind and Fire y Hall & Oates.

No obstante, la última referencia de Young Gun Silver Fox -y la que presentarán en San Javier- es Canyons (2020), cuya referencia es Laurel Canyon: excelsas armonías vocales, un pop-jazz elegante y vientos sofisticados cortesía de Nichol Thomson, que ha trabajado con Robbie Williams y Gregory Porter, entre otros. Aunque ahí sigue el soft rock y el AOR setentero. Es más, son la única banda actual que aparece en el documental de la BBC I can go for that, sobre el AOR de los setenta y ochenta.

SKOL 2022

En cuanto a Skol 2022, para entender el origen de esta producción propia del festival hay que remontarse al 6 de julio de 1979, y ubicarse en el Tivoli Concert Hall de Copenhague. Allí, ese día, se produjo un encuentro entre grandes estrellas del jazz europeo de la época: el violinista Stéphane Grappelli lideró un cuarteto de lujo formado por el pianista Oscar Peterson, el guitarrista Joe Pass, el bajista Niels-Henning Ørsted Pedersen y el baterista Mickey Roker. Aquel maravilloso concierto se convirtió en uno de los mejores discos en directo de la década: Skol, producido por Norman Granz, gracias a sus conexiones discográficas con los miembros del cuarteto y con Grapelli (veterano del Quinteto del Hot Club de France, liderado por el guitarrista Django Reinhardt).

Pues bien, en honor a aquel álbum, el Jazz San Javier ha reunido a algunos de los mejores músicos de jazz de la Unión Europea para recrear, en una sesión que se promete magnífica, el ambiente mágico de aquel concierto, con el guitarrista sueco Ulf Wakenius (miembro del último cuarteto de Oscar Peterson y del trío de Ray Brown), el bajista Pierre Boussaguet (del trío de Michel Legrand), el pianista Ignasi Terraza (ganador del premio del festival en 2016), el violinista Raúl Márquez y el baterista Marc Miralta.