El universo en Central Park

De todos los lugares extraordinarios de Manhattan creo que me quedo con Central Park. Me fascina caminar por las largas avenidas de la ciudad y de pronto refugiarme en esa especie de selva amazónica que se abre entre la calle 59 y la 110. Es como entrar en otro mundo. En apenas unos pasos los rascacielos toman la forma de una tupida arboleda y el bullicio de los taxis y de los nueve millones de habitantes queda silenciado por el canto de los pájaros.

Siempre que he viajado a Nueva York me he reservado al menos una mañana para pasear por Central Park. Me gusta levantarme temprano, desayunar uno de esos cafés aguados con un bagel de cualquier mejunje americano y subir por la Quinta Avenida hasta el hotel Plaza. Allí se encontraron Robert Redford y Barbara Streisand en el final de Tal como éramos (1973), la película de Sydney Pollack. Cada vez que evoco la escena me quedo tocado. Los protagonistas fueron amantes en el pasado y a pesar de llevar años sin verse siguen queriéndose con locura. Hay un instante en el que hablan de la hija que tienen en común a la que Redford no conoce que es emoción en estado puro. Saben que son incompatibles, que deben seguir hacia delante con sus familias, pero por unos segundos todo vuelve a ser como antes. Finalmente, la realidad se sobrepone y, tras el breve encuentro, él se marcha al Plaza y ella retoma sus actividades políticas mientras la cámara comienza a retirarse dejando al descubierto los primeros árboles del parque al otro lado de la calle.

Justo por esa entrada, y una vez superados los puestos de perritos calientes y pretzels gigantes, es fácil tropezarse con una fila de coches de caballos esperando a que cualquier turista se deje unos cuantos dólares a cambio de un paseo por el laberinto de Central Park. Por allí caminaron hace 85 años Victor Moore y Beulah Bondi, la entrañable pareja de ancianos de Dejad paso al mañana (1938). El matrimonio no puede seguir costeándose su hogar y han pasado los últimos meses dando tumbos por las casas de sus hijos. Ahora se enfrentan a un episodio aún más doloroso, han vuelto a Nueva York para despedirse definitivamente el uno del otro. Su tiempo en este mundo se acaba y el señor Moore debe tomar un tren para California siguiendo las recomendaciones de su médico. Después de un recorrido por la ciudad en el que rememoran la que fue su luna de miel, llegan a Central Station. Es aquí donde todo se rompe. No hay declaración de amor más sencilla y profunda en la historia del cine que la de la señora Moore. «Todo ha sido maravilloso», le dice a su marido en la puerta del vagón, «cada momento de estos cincuenta años. Prefiero ser tu mujer a cualquier otra cosa en el mundo». Por finales como este Leo McCarey tiene un sitio de honor en el firmamento de Hollywood.

De regreso a Central Park, a escasos metros de donde nos perdimos con Dejad paso al mañana, se encuentra el Zoo de Nueva York. Desde que vi a Chaplin en la jaula de aquel león de El circo (1928) tengo la idea de que las fieras están envueltas en una especie de misterio. Me parecen todas ellas un milagro de la naturaleza. Cuando uno está frente a una de las panteras es imposible no recordar a Simone Simon en aquella obra aterradora que es La mujer pantera (1942). La manera en la que se mira en la película con el felino forma parte de la mitología de este lugar. Pero yo me quedo con la escena nocturna en la piscina, con su ducha con aquel bañador tan sugerente y con la sensación de que un demonio puede aparecerse en cualquier instante. Quizás sea esto, el gran poder de sugerencia de Jacques Tourneur, lo que convierte a La mujer pantera en una pieza clave del género de terror.

Muchos de esos chicos que salen despavoridos por la puerta del Zoo y que corretean por los caminos de Central Park terminarán en alguno de sus numerosos columpios. No creo ser el típico padre que ve en cada esquina una amenaza para su niño, pero sí que tengo presente el peligro que encierran estos mamotretos metálicos. Tal vez mis temores comenzaron el día en que vi a Dustin Hoffman recogiendo del suelo a su hijo después de haberse precipitado al vacío desde uno de esos inventos del demonio en Kramer contra Kramer (1979). Es una escena que te corta la respiración. Durante el primer tercio de la película hemos sido testigos del abandono de su mujer y de cómo ese ejecutivo de Manhattan ha tenido que reorganizar su vida para poder sacar adelante a su primogénito. Justo ahora que comienzan a irle bien las cosas tiene lugar el accidente y resulta inevitable dar un salto de la butaca y correr junto a él hasta la primera clínica abierta con el corazón en la boca. No está en juego únicamente el ojo del menor. Sabemos que tarde o temprano la madre aparecerá y que con ella dará comienzo una guerra por la custodia donde cualquier episodio será utilizado. En esta historia sorprende que Robert Benton se posicione del lado paterno, a la contra de lo establecido.

La siguiente parada en Central Park es el lago Jacqueline Kennedy y también tiene a Dustin Hoffman como protagonista. En Marathon Man (1976) pasaba las horas muertas entrenando mientras a sus espaldas crecía aquella historia turbia de agentes del gobierno y criminales nazis. Al verlo dando vueltas alrededor de esa inmensa extensión de agua me entran ganas de salir a correr con uno de aquellos pantalones grises de chándal que desaparecieron de nuestros armarios. La última vez que estuve en el parque, el lago había sido tomado por un ejército ininterrumpido de corredores. Los hábitos saludables de ciertos neoyorquinos contrastan con esa sociedad obesa del resto del país. Antes de dejar a la señora Kennedy es necesario detenerse en su parte norte. Llegados a este punto se recomienda darse media vuelta y contemplar los rascacielos que se divisan a lo lejos. Sus reflejos en las aguas estancas, con esos patos que inmortalizó Salinger en El guardián entre el centeno, constituyen una de las mejores imágenes de Manhattan.

El resto de Central Park, el último tramo, me provoca un cierto reparo. De repente desaparecen esas familias alegres y todo queda dominado por un extraño silencio. Al otro lado espera Harlem y el terreno comienza a prepararse. Solo una vez he llegado hasta el final y siempre tuve presente deshacer el camino, como si todos esos momentos cinematográficos que me fui saltando me estuviesen reclamando a gritos. Es aquí cuando uno comprende que esta ciudad no cabe en un solo viaje.