José Antonio Molina: el goce de la contemplación del mundo

Me siento en casa cuando vuelvo a la Facultad de Letras de la UMU, donde quedo con José Antonio Molina Gómez, escritor, articulista, profesor de Historia Antigua y Decano de Letras desde el pasado mes de marzo. Me recibe en su despacho y se presta con su acostumbrada amabilidad, sencillez y sentido del humor a que le haga una foto graciosa, levantando la pesada carga de una tesis, de las de antes. La conversación es de las que disfrutas y a la vez te hubiera gustado grabar, de tan interesante, profunda y divertida. Sin duda, es un regalo que un intelectual de su talla, con lo que lleva leído, investigado, escrito y enseñado, te dedique su afabilidad y su tiempo.

«Los recuerdos pueden ser mejores aún que la realidad, y no sólo por nostalgia. El pasado puede llegar a hacerse tan vivo que repercuta en el presente. Eso me pasa con mi querida Archena, donde nací y me crié. Recuerdo aquel camino de piedras por el que pasaban las cabras a pastar y yo hacia el colegio… Hoy está asfaltado, pero yo aprovechaba para saltar en los charcos…», dice y me cuenta que la vocación por la historia ya la tenía en el cole, junto por la literatura, que le llevó a leer sin descanso grandes biografías, historias de batallas o imperios, novelas, obras de Julio Verne… y afirma que «la historia siempre me ha dado una visión global del mundo, me ha dado método y me ha infundido el ansia por la veracidad y la búsqueda y, sobre todo, la capacidad por entender en qué mundo vivo».

Y relata su larga trayectoria, desde sus estudios en esta Universidad, su beca de investigación en «aquella buena época de la UCAM», su relación académica con grandes profesores como Antonino González Blanco y luego su estancia en Alemania, «la experiencia más maravillosa de mi vida», donde amplió estudios y ejerció de profesor. Se esforzó en aprender perfectamente el alemán y disfrutó de la ciudad de Bonn, de su biblioteca, de sus cines, del festival de cine mudo… Con el tiempo se hizo un enamorado y experto en la cultura y literatura alemanas.

Me habla con pasión de La montaña mágica de Tomás Mann, «a la que siempre vuelvo, como al Quijote», y le confieso que lo veo como todo un hombre del Renacimiento, dominando varias disciplinas (solo hay que leer sus escritos en LA OPINIÓN sobre música o sobre cine), y dice: «Mi atención es muy heterogénea, por eso me ha venido tan bien la disciplina que me han inculcado mis maestros y mi estancia en Alemania. Pero mi modelo a seguir es Goethe, sin querer ser pretencioso». Luego, me cita a San Antonio Abad: «Gocé en la contemplación de la soledad, viendo cómo cambia el tiempo, cómo evolucionan las nubes…». Se pone filosófico y un poco místico y me recuerda la frase atribuida a San Agustín: «El mundo es un libro y a nosotros nos toca hacer la exégesis, o al menos llegar a entenderlo en parte», y añade: «El humanista lee libros y lee el mundo. El goce está en la contemplación».

Volvemos a su pasión por el Quijote: «Cervantes era un amigo de la humanidad como lo es todo aquél que ha sufrido en la vida, y un hombre muy culto que se puso de parte de los más débiles, como el morisco Ricote, desahuciado y expulsado, mientras profería un canto a la pérdida, inspirado en las lamentaciones de Jeremías. No hay desgracia mayor como la de no haber sufrido, tal como dijo Séneca».

La conversación nos lleva a otros derroteros, me habla del humor, que él tan bien practica, y que «no es lo mismo que la superficialidad de pensar que el mundo es una fiesta y yo soy el centro de todo», y añade: «El humor es más necesario que nunca, en estos momentos de crispación por culpa del auge de los radicalismos. No es el amor sino el sentido del humor lo que nos acerca a los dioses»…

Y hablamos de libros:»En el mundo antiguo, el libro solo fue una herramienta, lo fundamental se transmitía por medio de la conversación y el diálogo», como éste, maestro.