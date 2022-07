El FIB se blinda para su vuelta tras el COVID.

Benicàssim celebra una de las ediciones del FIB más multitudinarias y la más segura. La Guardia Civil presentó ayer su dispositivo, el más potente de todas las citas, en el centro de coordinación del recinto de festivales. Caballería, perros de ataque, drones y sistemas anti-drones con medios de alta tecnología para garantizar la prevención y una rápida respuesta ante cualquier tipo de altercado que pueda alterar la tranquilidad del festival. De esta forma, se pretende asegurar a las 50.000 personas diarias que disfrutan de los conciertos estos días en la localidad costera.

Las capacidades operativas de la Comandancia son complementadas por las unidades especializadas provenientes de Logroño, Madrid, Barcelona, Zaragoza y València, contando con el Grupo de Acción Rápida (GAR), Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), subsector de Tráfico y Servicio Aéreo. "Estamos ante uno de los FIB más seguros. Cada año procuramos hacer un esfuerzo mayor. La Guardia Civil pone todos sus medios a disposición para que sea un evento seguro. Venir a Benicàssim es venir a un festival seguro, con todos los medios", según destacó la subdelegada del Gobierno en Castellón, Soledad Ten, en la presentación.

Por su parte, el coronel de la Guardia Civil Miguel Fresneda, jefe de la Comandancia de Castellón, resaltó los efectivos a nivel nacional con los que cuenta el certamen "con servicios aéreos, de caballería, de prevención de altercados, control de masas... es el mayor despliegue en capacidad que ha tenido la provincia de Castellón para atender un evento de afluencia masiva".

El objetivo es prevenir cualquier alteración de la seguridad ciudadana. Para ello, los cuerpos de seguridad intensifican estos días las tareas de prevención, como son también los controles de alcoholemia y drogas. Asimismo, se regula la velocidad con restricciones en la N-340 y recomiendan respetar la señalización y atender las indicaciones de los agentes. Además, recuerdan que durante las 24 horas del día se pueden presentar denuncias en el acuartelamiento de Benicàssim, que serán recepcionadas y tramitadas por personal especializado.

Música

El recinto de festivales abrió sus puertas ayer por la tarde a lo grande, con miles de fibers danzando por el espacio que disfrutaron del concierto de Guitarricadelafuente, el artista de Benicàssim y único de la provincia de Castellón en actuar este año. Muy emocionado salió al escenario principal para darlo todo en una actuación en la que realizó un repaso por sus temas más aclamados.

El cantautor brindó al público su famoso elixir a sus heridas, cantando a sus seguidores la canción El Conticinio, una de las más populares. Agua y Mezcal, Guantanamera y Mil y una noches sonaron de la voz de Álvaro Lafuente. El artista terminó llorando el concierto, uno de los más especiales de su trayectoria, por ser en Benicàssim, su tierra y donde ha crecido. Y pese a ser en una hora en la que todavía abrasaba el sol, en estos calurosos días de verano, la explanada fue llenándose de sus fans y seguidores, que cantaron todas sus canciones, demostrando conocerlas al dedillo.

La música siguió sonando después con el grupo Cariño, en el escenario Cutty Sark. Los asistentes también vibraron con el show de Dorian, la banda de Barcelona que era uno de los platos fuertes de la jornada de este viernes. El cartel también incluyó a Ginebras, The Lathums, The Hunna... Y al cierre de este diario llegaba el turno de The Kooks en el escenario Heineken, entre muchas otras bandas que llenaron de diversión el recinto de festivales haciéndolo vibrar hasta altas horas de madrugada.

Pero no solo de música vive el fiber estos días en esta enorme explanada de Benicàssim, los puestos de comida y bebida ayudan a recargar pilas y reponer energía tras los conciertos, con comida dulce y salada. Y largas colas se forman para maquillarse gratis en una carpa habilitada por una conocida firma. El público también ha cambiado, más joven y predomina el español, frente al inglés que tanto ha caracterizado al FIB durante sus más de 20 años de historia.

Cartel del sábado

La programación musical sigue este sábado, con un cartel encabezado por Love of Lesbian, Justice, Tyga, Miss Caffeina, Zahara, Joel y Mando Diao, entre muchos otros grupos. La organización ha anunciado que quedan a la venta las últimas entradas de día, pues el festival ha registrado sold out en cuanto a abonos se refiere, con todos agotados. Por lo que únicamente se puede adquirir el tíquet de entrada para días sueltos.

Esta es la primera edición con la promotora The Music Republic al frente, que cogió las riendas del famoso certamen indie justo antes de la pandemia. El festival finalizará mañana domingo con los últimos conciertos previstos con un cartel protagonizado por grupos como La Habitación Roja, Nathy Peluso, la M.O.D.A., Kasabian, Carolina Durante, Viva Suecia y muchas bandas más para el cierre.