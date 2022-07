Entonces las playas no olían a cebolla ni la gente cenaba pizza. El personal cenaba lo que había que cenar: hervido. El hervido podía de ser bajocas o de pésoles, con su cebolla y su patata, pero en definitiva era eso, hervido. También se cenaba sopa de letras y la obligada tortilla a la francesa. Daba igual que fuera invierno o verano. La única diferencia era que en verano ibas escoriado gracias al Meyba y en invierno no.

El televisor Kolster, adquirido a plazos en ferretería Numancia era la estrella de la noche. Sí, allí encaramado sobre una mesa de largas patas metálicas, como una araña, centraba la atención de las noches estivales, incluso el obligado voltímetro llamaba la atención gracias a su lucecita roja que indicaba que todo funcionaba correctamente.

En la calle, la melodía era la misma: ruido de cuchillos y tenedores. La televisión en las puertas o en la ventanas. Una rutina con aromas de galán de noche y jazmines, igual que los telediarios, los que siempre se abrían con los bombardeos de los B-52 yanquis sobre Hanoi. Lo importante llegaba después, la esperada serie de miedo: Perry Mason.

Raymond Burr, de esqueleto pesado, salía mucho más joven que en La ventana indiscreta, donde hacía de asesino. Tenía ojos de loco y ganaba todos los pleitos gracias a su pasante Paul, que era muy concienzudo y astuto. Fue cuando aprendimos a decir ‘Osiso’ y ‘Reseso’. Perry era un abogado estupendo e infalible y siempre se ganaba al jurado con su pico de oro.

La verdad es que los casos de Perry me daban igual, ya que a mí lo que me gustaba era mirar los muslos de Consuelo, la moza de la casa, que estaban de toma y pan y moja. Por eso le estoy muy agradecido a Perry, exceptuando los ‘resesos’ en los que mi madre me echaba unas miradas que me fundía.