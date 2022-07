Cuando ya no importe Onetti

El 30 de mayo de 1994, Juan Carlos Onetti moría en Madrid. Tras una vida de grandes altibajos, su existencia se cerraba con una obra no muy extensa, pero suficientemente reconocida por algunos premios y, sobre todo, por la admiración de colegas y estudiosos, por el amor incondicional de lectores reflexivos. A los veinticinco años de su muerte, parecería que sus libros ya no están presentes en la conversación literaria, que su nombre está en el panteón de los clásicos y nada más. Y no sería raro ese olvido si recordamos los avatares de su vida de creación.

Si bien nunca fue un escritor para multitudes, su obra tuvo una vertiente periodística que le sirvió para ganarse la vida y expresar sus puntos de vista sobre libros y autores. Pero su verdadera pasión la volcó en la narrativa, porque vivió para escribir. La poética de Onetti se desarrolla a lo largo de toda su obra. Tenía poco más de veinte años cuando escribió una primera versión de El Pozo. Es conocido su recuerdo de la génesis: en un fin de semana sin cigarrillos por la prohibición del dictador argentino Uriburu, vuelca su furia en un texto que luego se perderá. En 1939 lo rehace ante el pedido de unos amigos uruguayos que lo publican con el gesto juguetón de colocar en la portada un dibujo hecho por uno de ellos, pero con la firma de Picasso a petición del autor. Fue su primer fracaso comercial: de los 500 ejemplares publicados sobró durante décadas la mayor parte, y suscitó la crítica negativa de casi todos los que lo leyeron. Y, sin embargo, en El Pozo ya están los grandes temas de su obra posterior. Poco después, la siguiente generación descubrió en esas páginas una deslumbrante realidad construida con el lenguaje, y ello a pesar de que se trasunta la frustración del fracaso en la comunicación con el otro, la soledad resultante y, sobre todo, la búsqueda de la trascendencia a través del protagonista soñador. Carlos Maggi, Ángel Rama, Mario Benedetti, unos años menores que Onetti, encuentran en El Pozo la concreción del diagnóstico que adelantó en las páginas de la revista Marcha: «Que cada uno busque dentro de sí mismo, que es el único lugar donde puede encontrarse la verdad y todo ese montón de cosas cuya persecución, fracasada siempre, produce la obra de arte». Pese a la admiración de los jóvenes escritores, y de que siguió publicando algunos cuentos y dos novelas, su segundo fracaso ocurrirá con la más importante y original de sus novelas, La vida breve. Sus personajes, siempre en busca de evadir la alienación, el absurdo de la vida, y siempre abocados al fracaso, maduran en la vasta creación de un mundo iniciático y pesimista, «la mágica y terrena Santa María». Onetti había vuelto a vivir en Buenos Aires; fueron años de estabilidad personal y profesional interrumpida por una decisión autoritaria, Perón prohibió los viajes a Montevideo. Tal vez eso explique el desplazamiento de sus personajes fuera de Buenos Aires. Santa María fue creada por la fuerza de la nostalgia de un mundo fruto de la imaginación, en el que existe un creador que es un pobre hombre que se transformará en Dios. Entre las pistas que el narrador deja, no podemos olvidar la chanson francesa que aparece en el texto, La vie est brève, cuya traducción clave es «La vida es breve/ un poco de amor/ un poco de sueño/ y luego buenas noches». En 1950 se publica esta novela, en la que aparece por primera vez completa la ciudad Imaginaria de Santa María, antes de la Comala de Rulfo y de Macondo de García Márquez. Un espacio en el que en las novelas posteriores se entrecruzan los personajes, se establecen vasos comunicantes de sucesos y textos. Pero su aparición pasó casi desapercibida. Con el tiempo, se sucedieron valoraciones muy positivas por su carácter fundacional de la saga de Santa María y su influencia en la novelística latinoamericana moderna. Los años que siguen le traen la plenitud literaria. Pero, como sus personajes, Onetti parece abocado al fracaso y la dictadura uruguaya se ensaña con él, cae preso, y es obligado a seguir su vida en el exilio en Madrid, aunque con la amarga consecuencia de una sequedad creativa de varios años. Cuando pudo superar ese bache angustiante, Dejemos hablar al viento, publicada en 1979 fue recibida con admiración y con ella se inició un camino de reconocimiento internacional hasta el premio Cervantes en 1980, el tercer latinoamericano galardonado. Cuando ya no importe cierra en 1993, un año antes de su muerte, la gran invención que constituye su obra. La incertidumbre que puede generarse hoy por la presencia de Onetti en el panorama literario se disipa fácilmente cuando sabemos del interés que suscita en las universidades y, sobre todo, al buscar sus libros en las librerías. Tal vez ese es el mejor homenaje que se le puede hacer: buscarlo, en estantes o en la web, pero nunca obligados por el mercado. Porque él siempre pensó que un escritor nace para serlo, debe ser consciente de su destino y no distraerse nunca.