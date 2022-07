Menú doble esta noche en el Jazz San Javier. En la recta final de su segunda semana, el festival acoge hoy dos propuestas de altura. Se trata de Vintage Trouble y del espectáculo 25 años sin Tete, un homenaje al icónico pianista Tete Montoliu.

El de esta noche será el primer concierto en San Javier de una de las más espectaculares bandas de blues rock de la última década. Surgida en Los Ángeles en 2010 y enraizada en el blues, el soul y el rock and roll de los años, los espectaculares directos de Vintage Trouble son de tal nivel que han abierto en conciertos para leyendas como The Who, The Rolling Stones o AC/DC. Fantásticos instrumentistas, capaces de galvanizar a la audiencia con su virtuosismo y su vocalista, Ty Taylor, hace imaginar a James Brown cantando con Led Zeppelin.

Prestigio internacional

Vicenç Montoliu i Massana, más conocido como Tete Montoliu (1933-1997), pianista de jazz y compositor, fue el primero de nuestros músicos de jazz que trascendió las fronteras de España, alcanzando la fama y prestigio internacional.

Con un papel en la escena del jazz español similar al que jugó Martial Solal en Francia, Tete tocó con muchos de los grandes de su época, como Bobby Hutcherson, Ben Webster, Lucky Thompson, George Coleman, Stan Getz, Chet Baker, Dexter Gordon, Kenny Dorham o Roland Kirk, y su discografía es un auténtico tesoro.

El Jazz San Javier «tiene el honor de presentar el estreno nacional de este proyecto», liderado por otro grande del jazz español, el genial pianista gaditano Chano Dominguez, ganador del premio Jazz San Javier 2005, y en el que participan algunos de los músicos acompañaron a Tete en vida, como Horacio Fumero, su fiel contrabajista más de 20 años, el baterista David Xirgu y el saxofonista Eladio Reinon; y como invitada especial, la gran cantante catalana Carme Canela.

El repertorio se vertebra a partir de una relectura de las piezas que acostumbraba a interpretar el propio Tete en sus conciertos y que van desde temas de autoría propia, hasta piezas de sus músicos predilectos como Thelonious Monk, Dexter Gordon y Duke Ellington, sin olvidar la inclinación personal que sentía el músico catalán por el bolero y las composiciones de otro icono, su amigo y admirado Joan Manuel Serrat.