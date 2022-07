El grupo de música Punto de Fuga del IES Floridablanca, quedó finalista el pasado 9 de julio en la undécima edición del concurso MusicAula School Festival celebrado en Ibiza, con la canción Vales +. Los jóvenes murcianos compartieron escenario con LA LA LOVE YOU y The new young polaks, que fueron como artistas invitados.

Lucía, Alex, Inma y María de 17 años, se conocieron este curso en el instituto y su pasión por la música les llevó a formar Punto de Fuga, aunque ellos son la cara visible del grupo cuentan con la colaboración de Miguel como batería y Pablo como guitarrista. Vales + cuenta una historia de amor entre dos personas que a pesar de no tener un final juntos se desean lo mejor el uno al otro. La canción que surgió en un patio de recreo y fue grabada en el estudio de su amigo Rubén, les ha llevado a vivir esta gran experiencia que puede ser el inicio de un emocionante camino en la industria musical.