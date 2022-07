Ya advirtió David Martínez durante la presentación del Jazz San Javier que Gunhild Carling era una de sus favoritas, de las artistas que más ganas tenía de ver en acción en el festival que él mismo dirige. Por eso el domingo se la pudo ver gratuitamente en el Puerto Tomás Maestre de La Manga del Mar Menor y, ayer, en los jardines de la Ermita de San Blas, dentro del ciclo ‘Jazz in the gardens’ (ambos conciertos, gratuitos). Vamos, que quien no fuera a ver a la ‘reina del jazz sueco’ fue porque no quiso. Además, Gunhild ofreció actuaciones vibrantes, cargadas de energía y desbordantes de talento: dio buena muestra de sus dotes como cantante, pero, además, deleitó al público con una interpretación a tres trompetas (tocando ella las tres a la vez) que es marca de la casa. Por cosas así, su paso y el de The Carling Family Jazz Band por la Región no será fácil de olvidar por el público que disfrutó de sus shows; tampoco para ella, que no solo tuvo la oportunidad de tocar por partida doble, sino que en la primera de sus intervenciones recibió el premio del festival, concedido ex aequo a ella y Kenny Barron. José Miguel Luengo, alcalde del municipio, fue el encargado de hacerle entrega del galardón ante las más de quinientas personas congregadas en el puerto.