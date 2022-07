Aunque la programación principal de La Mar de Músicas comienza este viernes, los programas de arte, cine y el literario ya están en marcha. Pero no habrá que esperar hasta el fin de semana para disfrutar de los primeros conciertos. Y es que mañana será el turno de ‘La Mar de Barrios’, el programa que lleva el festival a rincones del municipio en los que la programación cultural quizá no llega con demasiada frecuencia. Así, este miércoles en La Azohía –para más señas, en la Plaza de la Iglesia desde las 21.00 horas– tendrá lugar una actuación gratuita que contará con Sedo DJ, la batucada D’Akokán y, como cabezas de cartel, el grupo murciano Awakate.

Para quienes no les conozcan, Awakate es una banda que apuesta por la fusión, por el mestizaje. Y es que combinan los aires urbanos y la electrónica con la música latina. De hecho, se autoproclamado como los encargados de ponerle banda sonora a la ‘Murzia Tropical’, que además de ritmos pegadizos cuenta con letras reivindicativas. Su lema particular no puede ser más apropiado: «Salú, perreo y rebeldía».

«Con Awakate, Sedo DJ y la batucada D’Akokán el ritmo está asegurado en La Azohía con ‘La Mar de Barrios’ en una velada que servirá para llevar la brisa de La Mar de Músicas más allá de la ciudad de Cartagena», apuntan desde el Ayuntamiento de Cartagena.