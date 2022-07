La polifacética diva del jazz sueco Gunhild Carling ofrecerá dos de los conciertos programados fuera del auditorio del Parque Almansa, en el festival de Jazz de San Javier: uno en el puerto deportivo Tomás Maestre, de La Manga del Mar Menor, esta noche, y el otro en el templete de San Blas, dentro del ciclo Jazz in the gardens, mañana.

Carismática, original y sorprendente son algunos de los adjetivos adjudicados a esta gran cantante y multinstrumentista que recibirá uno de los dos premios que entrega en esta edición el Festival Internacional de Jazz de San Javier, convirtiéndose en la primera artista programada fuera del auditorio en recibir el Premio.

Gunhild Carling recrea junto a The Carling Family Jazz Band la época dorada del jazz y los años 30 en un concierto que ella convierte en todo un espectáculo. Aunque es conocida como trombonista, destaca también con la trompeta y otros instrumentos de viento, junto a otros como el banjo, el contrabajo, la guitarra, el piano, el ukelele, el oboe, el harpa y la armónica. A todo ello se suma su habilidad como bailarina de Tap Dance y como cantante.

Familia de músicos

Gunhild Carling (1975) nació en una familia de músicos y artistas donde aprendió música de manera natural empezando por la batería. Actuaba y grababa discos con parte de su familia en los inicios de una carrera profesional que también pasó por el grupo Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox, con el que adaptaba al jazz grandes éxitos del pop como Material girl, de Madonna, o Happy, de Pharrel Williams.

Gunhild ha expresado, algo que también queda claro con sus actuaciones, su predilección por las etapas más tempranas del jazz, con referencias expresas a Nueva Orleans, cuyo particular y emblemático imaginario musical ha inspirado gran parte de sus más de diez discos de estudio, el primero de ellos con un título tan explícito como I Lost My Heart in Dixieland (1995).

Entre sus influencias confesas figuran Louis Armstrong, Freddie Keppard, Jelly Roll Morton y Billie Holiday, a quien venera y reconoce como su principal referencia a la hora de cantar.

En sus conciertos en Jazz San Javier sonarán más de una veintena de instrumentos, tocados muchos de ellos por la propia Gunhild y también por Gerd, Max, Ulf y Nana Carling, con los que comparte apellido y carrera musical.

De esta forma, el festival de jazz cierra su primera semana y afronta la segunda y definitiva, en la que harán acto de presencia Steve Vai, Young Gun Silver Fox, Skol, Vintage Trouble, Sharon Clark, Dora Helena,Terell Stafford, Tui Higgins & Xavier Monge, Zaz, Cyrille Aimée y Matt Bianco, que despedirá esta edición del ciclo el próximo sábado 23.