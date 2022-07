Love the 90's: Retromanía en La Fica

El festival Love The 90’s regresa hoy a Murcia de la mano de Las Noches del Malecón. El exitoso evento, que en 2017 reunió a 70.000 espectadores, contará además en el Recinto Ferial de La Fica –donde la fiesta comenzará a partir de las 18.00 horas– con un cartel de altura, formado por míticos artistas y grupos nacionales e internacionales. Encabezando el cartel están los alemanes Snap!, el proyecto musical creado en 1989 por los productores alemanes Michael Münzing y Luca Anzilotti para dar rienda suelta a sus temas más orientados a la pista de baile.

Ambos habían comenzado a experimentar los sonidos electrónicos de la EBM y de la new wave (y alguna que otra horterada) en su época en OFF junto al ahora celebérrimo Sven Väth, por lo que, además de tener experiencia, sabían (y sufrían) la mala prensa que tenía por entonces la escena alemana. Con Snap! decidieron incorporar vocalistas que tuvieran un peso mucho mayor y que, además, les permitiera explorar el tandem cantante-rapero que se haría con las pistas en los noventa apuntalando el eurobeat y el eurodance, y que otros proyectos como 2 Brothers On The 4th Floor o 2 Unlimited también pondrían sobre la mesa desde principios de la década.

Sin embargo, todavía con los ochenta coleando, ellos habían comenzado a tender puentes entre escenas hasta entonces algo distantes. Porque la música de baile y el hip-hop tuvieron en este estilo una fuente común –aunque su posterior evolución fuera radicalmente distinta–, y eso hay que reconocérselo a The power y, sobre todo, Rhythm is a dancer. Así fue como el electro propició el encuentro del house y la música negra con el rap y el dance para comenzar a cimentar el eurodance.

El resto del cartel

Por lo demás, Jumper Brothers recordarán la magia del dance noventero con una versión acelerada de Un-break ny heart de Toni Braxton y OBK pondrán la noche española con hits que marcaron una época como Historias de amor. En la parte más ‘dance’ estarán Ku Minerva, Kriss, Tina Cousins, Sensity World, Wintermute y, para la recta final, el mítico ‘hu-ha’ de Chimo Bayo. El único respiro de intensidad serán las presentaciones de Fernandisco. ¡Melancólicos de las cintas de casette, vuelve el Love the 90’s!