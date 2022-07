El legado de Return to Forever

Stanley Clarke dio este jueves un concierto energético y magistral en su primera visita al Jazz San Javier con su proyecto N 4ever (clara referencia al mítico grupo Return to Forever), en un ambiente más propio de los conciertos de rock. El inspirado bajista de Filadefia lleva siendo faro y guía del jazz desde que irrumpió en la escena con aquella legendaria banda a principios de los setenta. Con ellos –a saber, Chick Corea, Larry Corryel, Flora Purin y Gayle Moran– conoció el éxito y entró a formar parte de la terna de grandes dinosaurios que encabezaron lo que entonces se llamó ‘jazz rock’. Ahí estaban Weather Report, la Mahavishnu Orchestra y, por supuesto, Return to Forever. De eso hace ya un millón de años.

Sin embargo, el intérprete, compositor, arreglista y productor estadounidense sigue siendo uno de los bajistas más influyentes de la escena (tanto en acústico como en eléctrico). Ahora, en cambio, asume el liderazgo como mentor, por lo que hasta San Javier le acompañó una banda de jóvenes músicos con los que intenta regresar al germen de aquel ‘jazz rock’. Ya en la portada de The message (2018), Clarke aparece al fondo de la imagen, de brazos cruzados, dejando en primer término a los miembros de su banda, de una generación más joven, que en los conciertos disponen de suficiente espacio como para expresarse musicalmente con sus instrumentos. Eso sí, el bajo sigue estando casi siempre dominando y en el centro.

Toda una masterclass

«Dos años sin tocar delante de la gente. Es horrible», dijo el músico antes de presentar a su banda («¡Muy joven, uf!», decía en español) y a sí mismo («Yo soy Louis Armstrong»). La primera canción con la que arrancaron pasaba de los 10 minutos: No mystery, del álbum epónimo de Return to Forever, de 1975. Clarke hizo un precioso solo con el contrabajo, pulsándolo o con arco, que a veces sonaba como un violonchelo, utilizando armónicos pellizcados y notas dobles en una descarga de técnica impecable que le mostró como el increíble bajista que es. Era un tema de Chick Corea, y aprovechó para recordarlo, sabedor de que había pisado ese mismo escenario: «Nos dejó recientemente, se fue a otro lugar...», pero añadió que volvería más tarde. Y así fue, porque casi todo el concierto se basó en el repertorio de Return to Forever, y más concretamente en el disco Romantic warrior (1976).

La segunda canción fue Last train to sanity («la escribí hace mucho tiempo, cuando estaba bastante loco»), con una viva melodía, muy Clarke. Se trata de una pieza frenética que pusieron en marcha como si fueran una locomotora, y que inmediatamente dio pie a una exhibición de virtuosismos individuales. El toque poderoso del baterista Jeremiah Collier (más adelante haría astillas las baquetas de la fuerza con la que golpeaba su estación espacial: eso parecía su set) subrayaba el trabajo digital de Clarke al contrabajo. Otra pieza de Return to Forever (The sorceress) la introdujo el Jahari Stampley, rodeado por dos teclados y un Moog, además del piano, mientras Clarke se colgaba el bajo eléctrico y Colin Cook, a la guitarra, y Emilio Modeste, al saxofón, ponían sus notas de solor.

Para el siguiente tema, Clarke ya agarraba su contrabajo con una almohadilla artesanal en el costado, pero, cuando iba a empezar, un espectador le pidió que tocara School days, su composición más conocida. «Este hombre quiere escuchar School days, dijo. «Te la voy a dar», y cambió de nuevo al bajo eléctrico para corresponderle. Suele ser el remate habitual de sus conciertos, y sonó muy fiel a la grabación original de 1976 ( muchos bajistas tienen el riff de este tema como referencia primigenia). Su solo dejó al público noqueado. ¿Quién dijo que el virtuosismo estaba reñido con la pasión?

Este mago de las cuatro cuerdas (y a veces algunas más) demostró en el Parque Almansa el poder del bajo, sobre todo, en clave jazz y funk, pero, en general, en todas sus acepciones, pero se dejó acompañar en todo momento. Solos, dúos, tríos y todas las combinaciones posibles; cada músico mostraba su talento como si fuera una sorpresa que se hace esperar, y Stanley Clarke sabía mantenerlos bajo control. No fue tanto la estrella que disparaba ráfagas con su bajo eléctrico, sino el director de banda sabio y veterano de tiempos más recientes. Estableció el tono y empleó todas las técnicas posibles (e imposibles) de tocar y crear melodías con el bajo, golpeando, rasgando, con el índice o con el resto de dedos, pulsando hacia arriba o hacia abajo y sin dejar ni una sola parte del bajo sin tocar. Toda una masterclass. La energía de la banda era infinita. Mientras te preguntabas cuánto más lejos podían llegar, volvían a sorprender con la siguiente jugada, como si estuvieran en una jam session, y ya desde el inicio se vio que todos estaban allí para pasarlo bien.

Con Medieval Overture, Clarke volvía al contrabajo con arco, introduciendo algunas frases de A love suprene de Coltrane; un collage en el que demostró que también sabe ser delicado si la ocasión lo merece. El cierre lo pondría Romantic warrior, otra pieza de Chick Corea, totalmente acústica, con una introducción larga a la que sigue un tema corto que consta de un riff, y en la que cada miembro del grupo toca un solo largo. Volverían con un único bis, Silly putty, una pieza de jazz-funk-fusion del tercer álbum en solitario de Clarke, Journey to love (1975), coloreada por los wah wah del guitarrista y los toques elegantes del saxofonista.

Stanley Clarke llena el escenario como una estrella del rock; ha encontrado un lenguaje y un sonido propios, y será recordado por sus interpretaciones y por las atmósferas musicales que crea. Un trip que nos acercó a Return To Forever.