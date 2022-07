'Thor: Love and Thunder', el segundo asalto de Waititi

'La Casa de las Ideas’ ha cogido carrerilla. Nos referimos, claro, a su vertiente audiovisual, porque la producción de cómics por parte de la compañía Marvel sigue siendo frenética. Pero ya se sabe que en esto del cine (y derivados), las cosas van despacio. Además, Infinity War y Endgame abrieron una enorme brecha en el MCU (el universo cinematográfico de los Vengadores) que hacía difícil atisbar el futuro de las múltiples franquicias (ahora) propiedad de Disney. Pero Kevin Feige y compañía no estaban dispuestos a perder el tiempo y, con la llegada de las series (Falcon y el Soldado de Invierno, WandaVision, Hawkeye...) y el tirón del Spider-Man de Tom Holland (el nuevo pináculo sobre el que pivota el mastodóntico proyecto), iniciaron la ‘Fase 4’. También ayudó la inclusión –por medio de Loki y No way home, principalmente– de un concepto que otorga a los creadores casi que infinitas posibilidades: el multiverso.

Y es que por ahí parecen ir los tiros en el seno de Marvel Studios. Si todos los caminos llevan a Roma, todas las producciones bajo el paraguas del MCU redundan en la idea del Multiverso. O prácticamente todas. Las principales, al menos. El ejemplo más reciente nos lo dio el Doctor Strange con su segunda película ‘en solitario’. Estrenada hace apenas un par de meses, El multiverso de la locura terminó de encaminar a los Vengadores hacia un nuevo desenlace épico que, ya veremos cuando, tendrá, seguro, como principal reto el reto de los portales entre los diferentes mundos (o su convivencia, pero bueno..., esta posibilidad se antoja complicada). La cuestión es que hay un ‘vengador’ que últimamente marcha un poco por libre. Hablamos de Thor, el dios del trueno, que en su aparición más reciente se subía a una nave junto a Los Guardianes de la Galaxia para continuar sus aventuras por el hiperespacio. Qué ha sido de él (o de ellos) lo sabremos hoy con el estreno de Thor: Love and thunder, de nuevo con Chris Hemsworth como la imponente deidad nórdica que conocimos al inicio del MCU: larga cabellera rubio, cuerpo musculado... Lejos queda la versión sedentaria de Endgame, aunque todavía más lejos se antojan las del shakespereano Kenneth Branagh y el abigarrado Alan Taylor, responsables de las dos primeras películas del héroe. Ese dios intenso y solemne pasó a mejor vida una vez el personaje cayó en manos de Taika Waititi en Thor: Ragnarok (2017). El director de Lo que hacemos en las sombras y Jojo Rabbit le dio un giro radical al personaje –muy levemente justificado durante los acontecimientos posteriores– que, sin embargo, cayó de la mejor manera tanto entre el público como la crítica, y, evidentemente, entre los productores, que han vuelto a confiar en el neozelandés para otro filme clave (uno más) en la compleja estructura del MCU. Sobre todo porque, si bien en esta ocasión parece que el multiverso pueda parecer menos relevante que en Spider-Man: No way home o Doctor Strange en el multiverso de la locura, la cinta que hoy llega a los cines de la Región (y de todo el globo) supone la presentación de un ‘nuevo’ personaje: Mighty Thor, o ‘Thora’; en definitiva, la versión femenina del dios del trueno, que recae sobre los hombres de Jane Foster, o, lo que es lo mismo, de la otrora novia de Thor. Es decir, de una hipermusculada Natalie Portman (Cisne Negro, V de Vendetta) que se convertirá en digna portadora del Mjölnir. La cuestión es que deberán superar sus diferencias para enfrentarse a otro villano de peso en Marvel: Gorr, ‘El Carnicero de Dioses’, un tipo empeñado en acabar con cualquier deidad que se precie y que..., bueno, por motivos obvios tendrá sus más y sus menos con nuestro protagonista. La cuestión es que quien se encarga de interpretarle es otra estrella de Hollywood: Christian Bale, el Bruce Wayne de Christopher Nolan, que salta a la competencia con una nueva transformación física de esas ‘marca de la casa’. El póker de estrellas lo completa un Russell Crowe (Gladiator, Master and Comander) en el papel de Zeus que, casi que más que el ‘Dios de dioses’, es una caricatura de sí mismo. Y, bueno, a ellos hay que añadir a la reina Valkiria (Tessa Thompson), a los ‘Guardianes’ (Chris Pratt, Karen Gillan, Dave Bautista...) y algún sorprendente cameo. Así que Waititi tiene previsto llenar hoy las pantallas de medio mundo con algunos de los actores y actrices más aclamadas de los últimos años, y hacerlo con una cinta en la que la acción, la estética y los chascarrillos están por encima de los desvaríos de Feige y su equipo de productores. Sea como sea, al CEO de Marvel le gusta Taika y a Taika le gusta Thor. Ahora toca descubrir qué opina el público de éste, su segundo asalto al universo particular del hijo de Odin.