Kenny Barron recibe esta noche el premio del Jazz San Javier

El gran maestro Kenny Barron, con una carrera de más de sesenta años, recibirá esta noche el Premio del Jazz San Javier, festival en el que actúa hoy encabezando su propio trío (que completan el contrabajista Kiyosho Kitayagua y el baterista Willie Jones III). El de Filadelfia destaca no solo por su elegancia musical y técnica asombrosa, sino por su calidad humana. Su nombre, además, está ligado al cuarteto de uno de los grandes del bebop: el gran Dizzy Gillespie, pero también al de un saxofonista con quien formó una de los mejores bandas de la historia del jazz: Stan Getz, junto a quien grabó el famoso álbum Voyage e hizo varias giras por Europa y los Estados Unidos. La música creada por este grupo –en el que tocaron junto a Victor Lewis y Rufus Reid– fue preservada en dos discos reconocidos como entre los mejores jamás grabados por Getz: Anniversary y Serenity, para EmArcy Records.

Kenny Barron es uno de los más elocuentes y pulidos pianistas de la corriente de improvisadores del bop en el jazz de los últimos cuarenta años. Desde su primera grabación en 1974 ha perfeccionado continuamente su enfoque del piano. Tan preciso y elegante como siempre, Barron toca y proyecta una sensación de confianza y calidez que solo un puñado de músicos hoy pueden transmitir. Además, su repertorio es enorme: con más de cuarenta álbumes bajo su propio nombre y un par de cientos como acompañante, tiene mucho material y experiencia de donde sacar provecho. Para muchos es, junto a Herbie Hancock y Ahmad Jamal, uno de los tres pianistas más importantes aún en activo de la época dorada del jazz; también uno de los principales del post-bop. La lista de las grandes figuras con las que ha trabajado es interminable; por nombrar algunos: Yusef Lateef, Joe Henderson, Freddie Hubbard, Buddy Rich, Chet Baker, Benny Carter, Stanley Turrentine o Philly Joe Jones.

En la última década, Barron ha continuado dirigiendo sus tríos; ha girado con el espectáculo An evening with two pianos (junto a Mulgrew Miller, Benny Green y Eric Reed); ha colaborado con el contrabajista Dave Holland; ha aparecido en películas como Do the right thing y School Daze, de Spyke Lee, y la mayoría de los ‘jóvenes leones’ del piano, como Danilo Pérez, Benny Green, Cyrus Chestnut ó Eric Reed, lo reconocen como una influencia predominante en sus carreras.