En la playa bajo los cocoteros

La segunda jornada del Jazz San Javier presentaba un programa menor que contó con la apreciable actuación de unos músicos alemanes arraigados en el gipsy swing (estilo introducido por Django Reinhardt en los años treinta). El guitarrista germano Joscho Stephan no solo ha absorbido esta música, sino que la interpreta al más alto nivel y se ha implicado activamente para expandirla. A pesar de su juventud, ya figura en el ilustre círculo internacional del mejor gipsy swing. Tiene en sus manos el futuro del género, una música para guitarras e instrumentos acústicos que se materializa en melodías sencillas al oído, pero complejas a la hora de interpretarlas (y forma parte, por derecho propio, del paisaje sonoro de Jazz San Javier).

Joscho Stephan se mostró en San Javier como un digno heredero del legendario Django Reinhardt

Joscho desborda virtuosismo y calidad técnica, como demostró en su concierto, que superó con creces todo lo que se podría esperar. Con su trío acústico –Sven Jungbeck a la guitarra rítmica, Javier Callen al contrabajo– realizaron un viaje al corazón de una música accesible, enérgica y plena de alegría compartida. El repertorio alternó standards (Django’s tiger, maravilloso tema de Reinhart), versiones como el Hey Joe hendrixiano con guitarras acústicas estilo hot jazz y composiciones propias, siempre atentas a la melodía y que suenan casi como standards. También hubo recuerdo, cómo no, para Biréli Lagrène, auténtica reencarnación de Django en los ochenta, con una exquisita Made in France, y para el bis dejaron Minor swing, un tema que el propio Reinhardt y Stéphane Grappelli compusieron y grabaron en los años treinta para el Quintette du Hot Club de France y en el que Joscho introdujo citas a Mozart y Nino Rota (El padrino), mostrando en todo momento su técnica sólida y depurada.

El arranque del concierto fue vertiginoso, para a continuación suavizarse con una pieza propia, Papillon, que fue como sentir la brisa en una playa bajo los cocoteros (más tarde el trío volvería a recrear ese ambiente más tropical en Bossa dorado), y hasta las chicharras se sumaron con su canto durante una magistral interpretación de In a sentimental mood, de Duke Ellington. También hubo espacio para mostrar su lado más clásico con la balada Danse Norvegienne, compuesta por Edvard Grieg, una de las más grabadas e interpretadas melodías por Django Reinhardt.

A mitad del concierto llamaron como invitado a Sandro Roy, un músico excepcional que rápidamente te deja sin palabras, sacando de su violín un sonido perfecto, swingueando con energía. Roy es un virtuoso de formación clásica: puede sonar sentimental, casi lastimero sobre los ritmos lentos, haciendo llorar sus cuerdas y escurriendo la emoción en las canciones más sentimentales. Su asociación con Joscho produjo maravillas en total armonía, manejando los ritmos raudos con admirable aplomo.

Resulta difícil destacar entre la multitud de adaptadores actuales de gypsy swing si no eres Joscho Stephan. Su poder creativo y visionario se manifiesta en el gypsy jazz más bello, conmovedor y virtuoso. El guitarrista lo combina con música latina y pop, además de interpretar conocidos clásicos del género. Se arranca por doble, triple y cuádruple compás sin ningún esfuerzo, con un toque que puede ser divertido y frívolo, o lento y sombrío, o trepidante e intenso. Hay entusiasmo, pero también sentido de lo que conviene en el instante preciso, y feeling constante, compartido con los músicos y con el extasiado público.

Black market

Para la segunda parte del programa quedó Patáx, una numerosa banda de fusión liderada por el percusionista madrileño Jorge Pérez, que mezcla la música afrocubana con funk, flamenco y jazz. No es común ver a un percusionista como líder y compositor de una banda de jazz... Con él fueron ocho músicos en escena, con una sección de vientos magnífica, un set de percusión nutrido y la impresionante cantante Alana Sinkëy, algo desaprovechada para su variedad de registros. La vocalista portuguesa puede hacerte vibrar con delicadas líneas de soul y temblar con aires flamencos (como cuando interpreta unos versos de Camarón: «Rosa María, si tú me quisieras, que feliz sería»), complementada con la voz de Aurora García.

Jorge Pérez y su troupe multinacional presentaron su propuesta Patáx plays The Beatles, una revisión de los temas más conocidos de los de Liverpool, pero también colaron de su tributo al rey del pop (Patáx plays Michael. A Tribute), donde los arreglos de piezas como Billie Jean se desarrollan por bulerías alejándose de las versiones originales, y al igual que con los Beatles, en manos de Patáx pasan de manera sorpresiva de un guaguancó a un flamenco, para luego incluir un solo de guitarra rockero; incluso dejaron espacio para algún tema propio, como Creepy Monsters.

El proyecto se inspira en la música de Weather Report, Chick Corea Electric Band y Herbie Hancock, entre otros, y también bebe del flamenco, sobre todo del más cercano al jazz, y hasta del hip-hop. La energía de su directo, potenciada por el baile, que simultanean con la música, sorprendió ya desde el principio, cuando se presentaron en el escenario entre chisporrotazos con una bailarina –que haría otras apariciones fugaces– taconeando sobre una tarima, internándose sin previo aviso en el legado Beatle con Eleanor Rigby, una arrolladora versión en clave de jazz latino a volumen tal vez exagerado, caótica e impactante. Alguien muy purista podría salir espantado, porque lo que hacen Patáx realmente es inspirarse en los Fab Four para irse por los cerros de Úbeda; así ocurrió en A hard days night, que discurrió entre verbena y jam session, o Let it be, con deje rumbero. El espectáculo, sin embargo, puede resultar cansino después de un rato, pues lo que comienza siendo sorpresa llega a convertirse en algo predecible y ramplón, como ocurrió con Hey Jude, y termina diluyendo la personalidad de la banda, la fusión por la fusión, aunque hubo momentos espectaculares, como el duelo de timbal y congas. Asistir a un concierto de Patáx es adentrarse en un black market al estilo Weather Report, repleto de sinestesias, olores, sabores y colores.