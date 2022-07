El parque de la Avenida de la Libertad de Guadalupe acoge esta tarde la primera edición del Luperock, un festival gratuito que contará con algunas de las bandas más representativas del metal regional. Hitten, que recientemente han anunciado las primeras fechas europeas de la gira de presentación de su último disco, encabezan el cartel, pero los focos se centrarán especialmente en la actuación de Doble Esfera, la primera después de más de dos años parados por la pandemia. Además, será la puesta de largo de Rox Robles, prometedora cantante murciana que entra en el grupo para compartir tareas vocales con Eladio Ruipérez. Potenzia, Madame Babilonia, Bastardos y 4Gatos completan la propuesta.

En cuanto a Hitten, los murcianos acumulan ya cerca de una decena de bolos promocionando con su potente directo las canciones de Triumph and tragedy (2021), su último trabajo. Lo hicieron recientemente en La Arboleja y, apenas hace un par de fines de semana, en el Rock Imperium de Cartagena, con óptimos resultados. No es vano, son una de las grandes bandas de heavy metal de la Región. Acostumbrados a actuar más allá de nuestras fronteras (sobre todo en Alemania y Reino Unido, aunque también han llegado hasta Japón), llevan ya cuatro álbumes a sus espaldas desde que debutaran en 2011 con la demo Darkness Queen promo. Aunque mucho han evolucionado de aquellas, siendo muy pocos los grupos españoles que les superen en su terreno. Con un sonido que bebe del power americano y europeo y del hard rock más clásico, la entrada del vocalista italiano Alexx Panza para su anterior álbum, Twist of fate (2018), fue la pieza que necesitaban para completar el puzle.

En cuanto al resto de bandas, desde Valencia llegan Bastardos, un trío caracterizado por su fuerza y agresividad. Presentarán en Guadalupe su producción más ambiciosa, Nueva droga (2022), con un estilo muy personal y sorprendente, que mezcla la esencia del rock and roll con la contundencia del heavy metal y la rabia del punk. Por otro lado están Madame Babilonia, que andan presentando su segundo disco, el potente Sujetos perdidos (2020); el power trío molinense Potenzia, del que forman parte algunos exmiembros de los añorados Er Tabardillo, y los jóvenes locales 4Gatos. Y, como maestros de ceremonias de esta primera edición de Luperock, el dueto cómico formado por Tankar y Fran.