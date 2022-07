Santi García Cánovas, espontánea a la par que perfeccionsita

Cuando te acercas a la obra de un artista puedes sentir que te sumerges en una suerte de aguacero que todo lo inunda o te puedes quedar como si tal cosa, pero como en el caso de Santi García Cánovas puedes sentir esa lluvia fina que al final te cala hasta los huesos. He seguido durante los últimos años su trayectoria in crescendo. Ha ido madurando como los mejores caldos y, con el tiempo, se ha convertido en una imprescindible en el circuito cultural de nuestra Región, comprometida en asociaciones como Palin y empezando a volar por otros lares: Málaga, Córdoba, Toledo, Barcelona, Madrid, Lituania, Rumanía, Italia y recientemente Suecia, con el grupo ArtiShow.

Santi tiene el taller en plena huerta de Murcia, en el pueblo de Aljucer. Tengo claro que no ha ordenado su estudio para la ocasión, ni se ha arreglado porque vaya a salir en una foto; ya la conozco y sé que es un poco maniática de la perfección, la limpieza y el orden: he pintado junto a ella en acciones en directo y siempre permanece impoluta y con el tajo limpio, que decía mi padre.

En su estudio también imparte clases de pintura, antes lo hizo en locales sociales y culturales del municipio, pero finalmente decidió dedicarse por entero a pintar y sólo da cursos monográficos, clases magistrales y cursillos intensivos. Allí tiene unas cafeteras, un microondas y un pequeño frigo. Me sorprende haciéndome un asiático: «Tú me descubriste los asiáticos en Cartagena en una exposición, y aunque me gustan más los de Bayleys, quiero que me digas si me apruebas», me dice y veo que hasta se ha comprado las apropiadas copas necesarias. Le confieso que a muchos de mis vecinos cartageneros no les gusta que hagan asiáticos más allá del Puerto de la Cadena, que lo ven como una apropiación, pero que para mí es un honor, y encima está riquísimo. Es que esta mujer todo lo hace bien.

Asegura que le gusta mucho la cocina, experimentar y hacer salsas y, por lo que veo en una esquina, con una cinta y varios aparatos, también hace deporte para mantenerse en forma. Su marido tiene un comercio de bicicletas y con él también comparte la afición por el ciclismo, aunque salen en un tándem.

Ama el dibujo, desde niña, cuando el profesor la sacaba a la pizarra para que todos los niños aprendieran de ella. En su casa eran muchos y no tenía espacio para pintar, pero dibujaba en cualquier rincón. No estudió arte porque no se atrevió, quería ser pintora pero pensó que la Administración de Empresas le sería más útil para encontrar trabajo. Siempre ha oscilando entre lo que le dicta la mente y lo que le pide el corazón…

Trabajó, conoció a su marido y se casaron jóvenes. Tienen dos hijos que ya se han independizado y ello le permite mayor dedicación a su trabajo artístico, por el que terminó decidiéndose. En casa aún cuelga sus primeras obras: «Me ayudan a ver de dónde vengo, a ser consciente de mi evolución, nunca he sentido la tentación de esconderlas, me ayudan a ver que puedo mejorar y avanzar», y añade: «Lo de dar clases me vino por casualidad, me encargaron un cuadro un grupo de madres y luego me dijeron que necesitaban una monitora. Soy muy atrevida y decidida, igual que cuando me propuse publicar mis poemas, en un libro que también ilustré».

Me cuenta sus próximos proyectos con el colectivo Trazo 6, basados en unas sesiones fotográficas que han hecho a muchos voluntarios de la ciudad que acudieron a una convocatoria abierta. De su trayectoria dice: «Quería dominar las técnicas y el dibujo y poco a poco me di cuenta de que ya estaba en el hiperrealismo. No me satisfacía. Quise explorar, me fui al otro extremo, a la abstracción, me gusta mucho la mancha y el gesto que da espontaneidad a mi tendencia a la perfección y lo meticuloso. Ahora he hecho una mezcla, he conjugado la figura con la abstracción y sigo experimentando».

Lo mejor de Santi es su obra, pero podría dedicar un artículo entero a su agrado tranquilo pero desbordante, su gran simpatía y esa sensibilidad y ternura que no puede disimular.