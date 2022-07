La primavera llega al Almudí

Miwako Yamaguchi llegó a España en 1971, poco después de obtener la licenciatura en Bellas Artes por la Universidad de Musashino. Se puede decir, por tanto, que una parte importante de su formación como creadora –aquella que llega una vez abandonas la facultad– tiene lugar en nuestro país. Y aunque Japón no es ajeno a su arte, la nipona ha desarrollado prácticamente toda su carrera artística en Europa. Ha expuesto en París, en Florencia... y, claro, muy especialmente en territorio nacional. Eso sí: la suya no es, ni muchísimo menos, una de esas firmas fáciles de encontrar; ni siquiera en la Región, donde reside. Digamos que se ha centrado más en su faceta como maestra de artistas –impartiendo clases y talleres en su estudio– que en mostrar al público sus propias creaciones. La galería Art Nueve la ha acogido con gusto en alguna ocasión y también ha expuesto en solitario en la Fundación Pedro Cano de Blanca, por poner algunos ejemplos, mientras que ha participado en infinidad de colectivas en Murcia, Cartagena, Cieza, Mazarrón... Sin embargo, hacía ya algún tiempo que no se colgaba por aquí sus cuadros para disfrute de los aficionados –más allá de algún homenaje puntual a su querida Carmen Conde–, lo que redobla el interés si cabe por la colección que presentó ayer en al Palacio del Almudí de la capital del Segura: Hana.

La exposición consta de dos series claramente diferenciadas:una de retratos femeninos y otra de bodegones La muestra fue inaugurada a última hora de la tarde en la Sala Alta bajo una gran expectación. Y no es para menos, ya que se trata de una artista con un estilo muy particular. De clara inspiración occidental –sus ya más de cinco décadas en España no han sido clementes con su trazo–, sus pinceladas sientan sus raíces en la pintura tradicional nipona; beben del arte oriental como se alimentan del europeo, en una fusión sutil pero significativa y que otorga un brillo particular a sus lienzos. En concreto, esta vez se nota en una serie de retratos femeninos y en piezas centradas en la representación de elementos florales, dos temáticas recurrentes en su producción y que dividen la propuesta que hasta el 4 de septiembre se puede disfrutar en el Almudí. «Miwako no renuncia, cuando pone en juego sus procedimientos pictóricos, al uso de volúmenes cezanianos o al feroz cromatismo matisiano como evidentes referencias en sus pinturas y dibujos. Algunas de sus series anteriores (El sueño de Elena, El lugar de la ausencia o Naturalezas) dan prueba de ello. Pero, desde luego, Miwako no abandona jamás sus vínculos con la pintura japonesa, con esa determinante pincelada que tanto recuerda a las precisas caligrafías con las que Sesson Shukei –un monje-pintor budista japonés del siglo XVI– representó sus bellos pájaros, sus paisajes y… sus flores», aprecia el comisario Pedro Manzano en uno de los textos del catálogo de la muestra. Esta fusión de tendencias, de influencias –que lejos de ser torpe o forzada es tremendamente sutil y elegante en la obra de Yamaguchi–, también es evidente en el carácter casi simbólico de algunos de los cuadros expuestos, en el gusto por representar situaciones y temas cotidianos, en el alto sentido cromático, en la expresividad en el dibujo y, sobre todo, en el uso procedimental de una técnica muy refinada. «Cualidades, todas –apunta Manzano–, presentes en la pintura japonesa a lo largo del tiempo y, en especial, cualidades que permiten definir la escuela del Ukiyo-E», un movimiento cultural y artístico que, entre los siglos XVII y XX, produjo bellas estampas y grabados del llamado ‘mundo flotante’, con La gran ola de Kanagawa (1830-1833), de Katsushika Hokusai, como uno de sus ejemplos más populares. El comisario también llama la atención sobre la «contenida emoción» que parece desprenderse de cada uno de los retratos que cuelgan de las paredes de la Sala Alta del Almudí. Se trata de imágenes –algunas de la propia pintora, autorretratos realizados en distintos momentos, en distintas situaciones y desde diferentes estados de ánimo– en las que domina una grafía gestual, «una voluntad expresionista que se proyecta vertiginosa y libérrima sobre la superficie del lienzo, o del papel, y que apenas requiere significarse con el color», apuntan Mazano, para quien esta serio nos remite «a un mundo cercano, próximo». «Estos retratos –explica– no nos muestran personajes ni seres desconocidos, ajenos para la pintora, sino que nos hablan de presencias amigas, de compañeras habituales: Concha, Lola, Francisca, Ángela, su propia hija… Ni aún estos bouquet de fleurs resultan casuales, pues son las flores de las macetas de geranios de su terraza o son ramos que se han recogido en algún huerto o jardín de un amigo cercano». Quizá sea aquí, en estas piezas, donde mejor se aprecie ese encuentro entre la pintura oriental y la pintura occidental. «Estos bodegones parecieran proponernos de nuevo un acercamiento al sentido de la flor y sus colores en la cultura del país originario de Miwako. Las flores de crisantemo, o del cerezo (sakura) son símbolos nacionales en la cultura japonesa, influyentes símbolos en la vida de los nipones. Símbolos… regalos, utilizados para transmitir ideas que, de otra manera, no sería correcto decir o señalar», advierte el comisario, que habla de «un lenguaje muy especial, el de las flores, que recibe el nombre de Hanakotoba». La rosa roja significa romance; la blanca, inocencia, devoción y silencio; las amarillas hablan de celos y envidia; las rosas, confianza y felicidad, mientras la flor del cerezo ilustra la belleza femenina y simboliza el amor, la felicidad, la renovación y la esperanza. Además, «su belleza y su rápido ocaso no son sino símbolos que referencian el paso del tiempo y la inexorable mortalidad y desaparición. Pero hana, la flor, y en especial la flor del cerezo, es también un amuleto que protege contra la mala suerte; un emblema del cariño y de la renovación que supone la llegada de la primavera». Sesiones de pintura en vivo en la Sala Alta El concejal de Cultura, Turismo y Deportes, Pedro García Rex, visitó ayer la exposición y animó a todos los murcianos y visitantes a acercarse al Almudí para disfrutar de «una muestra de calidad, que enriquece la oferta cultural de la ciudad durante el verano y que además aportará sesiones de pintura en directo, gracias a la implicación de su autora». Y es que Yamaguchi pintará, con la presencia de una modelo, del 11 al 14 de julio a las 18.30 horas y del 18 al 21 de julio, a las 12.00 horas. Las sesiones, de cuarenta minutos de duración, tendrán lugar igualmente en la Sala Alta del Palacio Almudí.