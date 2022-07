A estas alturas de la película, son muy pocas las leyendas en activo que se han resistido al Jazz San Javier. Pero siempre, cada año, hay algún maestro de maestros que pisa por primera vez las tablas del Parque Almansa. Y ahí está la gracia: no hay edición –versiones pandémicas aparte– que no haga subir al menos un escaloncito al festival. La cuestión es: ¿Cuál es ese nombre o nombres que marcan este año la diferencia? Bueno, seguro que uno de ellos es el del norteamericano Stanley Clarke, referente mundial del bajo eléctrico y del contrabajo con más de cincuenta años de carrera.

De hecho, el virtuoso de Filadelfia está considerado, no solo como el primer músico en alcanzar la maestría a partes iguales en ambos instrumentos, sino como el primer bajista de jazz fusión que lidera giras mundiales con su propia banda. Palabras mayores... Por ello, Clarke, que es ganador de cinco premios Grammy –a los que ha estado nominado en quince ocasiones–, acaba de entrar en la National Endowment for the Arts Jazz Masters Fellowship, la más alta distinción en Estados Unidos para los músicos del género, e incluso en el National Museum of African American History and Culture de Washington se puede encontrar expuesto uno de sus bajos eléctricos. Más palabras mayores.

Ha tocado con Chick Corea, Herbie Hancock e icluso montó una banda con Ronnie Wood y Keith Richards

Su carrera hacia a la cima de un instrumento que él mismo revolucionó en los años setenta se inicia cuando conoce a Chick Corea, con el que pone en marcha el grupo Return to Forever, una de las bandas pioneras del jazz fusión con otros géneros musicales como el rock. Ahí es donde Clarke descubre una nueva manera de tocar el bajo eléctrico y el contrabajo, otorgándoles un protagonismo del que carecían hasta ese momento como instrumentos dentro de un grupo. Por supuesto, cuando a principios de los años ochenta se desvincula de la citada formación, se convierte uno de los bajistas más reclamados por los grandes del jazz de la época: Eliane Elias, Michel Petrucciani, Herbie Hancock, Wayne Shorter... De nuevo, que grandes leyendas de la música como éstas solicitaran sus servicios no es una cuestión menor.

No obstante, Clarke desarrolló también una carrera en solitario; incluso se sumergió en proyectos ajenos al jazz como el grupo New Barbarians, del que formó parte junto a dos Stones: Ronnie Wood y Keith Richards. También crea su propia banda de jazz, The Stanley Clarke Band, cuyo disco homónimo ganó en 2011 un premio Grammy al Mejor Álbum de Jazz Contemporáneo. En las últimas décadas, además de componer música para televisión y cine –como la banda sonora de Boyz n the Hood (1991), de John Singleton–, Clarke ha formado parte de otras muchas formaciones, entre las que destaca el proyecto SMV, con los bajistas Marcus Miller y Victor Wooten, con los que grabó el mil veces reseñado Thunder (2008), en realidad tan solo uno más de de los más de cuarenta álbumes que componen su extensa discografía. Sí, de nuevo, palabras mayores.

Por si estos no fueran alicientes los suficientemente seductores, a su primer conciertos en el Jazz San Javier acudirá muy bien acompañado. Bajo el nombre ‘Stanley Clarke N 4ever’, el genial intérprete pisará las tablas del Parque Almansa escoltado por Jeremiah Collier en la bateria, Jahari Stampley al piano y teclados, Emilio Modeste al saxo y Colin Cook a la guitarra.

Noche de jazz fusión en San Javier

Segunda jornada en el parque almansa. El Festival Internacional de Jazz de San Javier celebró ayer su tercera jornada de esta vigésimo cuarta edición, la segunda en su sede habitual: el Auditorio Parque Almansa. ¿Los protagonistas? El guitarrista alemán Joscho Stephan, uno de los más destacados del panorama jazzístico (y gipsy) europeo, y los españoles Patáx, que al cierre de este periódico esperaban su turno para homenajear a los Beatles desde su particular mezcla de estilos. Mañana, en estas páginas, la crónica completa de la noche.