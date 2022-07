La vigésimo cuarta edición del Jazz San Javier mantiene el rumbo y, tras el primero de los conciertos en jardines del municipio –la banda del Conservatorio actuó ayer en el templete de la ermita de San Blas–, hoy la acción regresa al Auditorio Parque Almansa con una nueva cita doble de lo más interesante (y europea). Por un lado, y para iniciar la noche, los aficionados podrán disfrutar del alemán Joscho Stephan, uno de los grandes guitarristas del momento en el viejo continente, mientras que el plato fuerte de esta tercera jornada del festival lo sirven los españoles Patáx, una banda que es referencia en nuestro país y que, en San Javier, rendirán tributo (a su manera) al cuarteto más famoso de la historia de la música: The Beatles.

Pero vayamos por partes. Como ya se ha señalado, la apertura correrá a cargo de Stephan, uno de los grandes abanderados del nuevo gipsy jazz. Heredero del legendario Django Reinhardt –responsable, en los años treinta, de la aparición de este género–, el músico germano siempre ha intentado (con éxito) ampliar las fronteras de este estilo, importante por ser la primera contribución totalmente original de Europa al desarrollo del jazz. De hecho, Stepahn hunde sus raíces como guitarrista en el swing, pero ha demostrado tener muy pocos complejos a la hora de experimentar. Así ha quedado patente en los cuatro álbumes que ha publicado hasta la fecha, y pese a su juventud (apenas tiene 43 años).

Por supuesto, Joscho, aclamado por la crítica, ha actuado en los mejores festivales de todo el mundo con su propia banda, en formato trío o quinteto, y en cuanto a los músicos que han contado con su habilidad a las seis cuerdas destacan grandes figuras como Paquito de Rivera y James Carter, además de guitarristas de la talla de Martin Taylor y Tommy Emmanuel, con los que giró por Australia. En Jazz el San Javier actuará junto a Sven Jungbeck a la guitarra rítmica y Stefan Rey al contrabajo; además, contará con un invitado especial: el violinista Sandro Roy, músico alemán que ha sido comparado con el legendario Stéphane Grappelli.

Beatlemanía fusión

Por otro lado, hablar de Patáx es hablar de una superbanda de jazz fusión que ha cautivado a los especialistas tanto dentro como fuera de España. Liderados por el percusionista madrileño Jorge Pérez, se han convertido en uno de los proyectos más importantes del género en nuestro país y también en uno de los de mayor proyección internacional. Y esto es así, en parte, por su capacidad para mezclar con maestría diferentes estilos, ya que en la música de Patáx hay soul, flamenco, salsa, funk, folclore afroamericano e incluso algo de hip-hop. Inspirados por los grandes de la fusión –como Weather Report, Chick Corea’s Electric Band y Herbie Hancock, Wayne Shorter, Enrique Morente y Paco de Lucía, entre otros–, su fórmula mágica incluye a excelentes músicos y voces que dan como resultado un directo arrebatador, dedicado en esta ocasión a The Beatles.

Y es que, con once virtuosos sobre el escenario y las voces de Aurora García y Alana Sinkëy, la banda presentará en el Jazz San Javier su exitoso espectáculo Patáx plays The Beatles, una revisión de los temás icónicos de la legendaria banda británica. Así, sobre el escenario del Parque Almansa sonarán esta noche éxitos imperecederos como Let it be, Yesterday y Yellow submarine, aunque de una manera diferente..., desde el particular universo de este grupo genial que, además de con los ya mencionados, cuenta con Jorge al piano, Carlos Sánchez al bajo, Valentín Iturat a la batería, Dani Morales a los timbales, Miguel Sempere a la guitarra, Roberto Pacheco al trombón y Raúl Gil a la trompeta. Completa la formación la bailarina Sara Sánchez.