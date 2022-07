A caballo entre su Cehegín natal y Méjico, Nicolás de Maya es uno de los artistas más merecidamente reconocidos de nuestra Región. Quedé con él en su imponente estudio, una antigua casa de varias plantas que él se propuso conservar y restaurar por fuera, pero que rehízo por dentro, con una original estructura a la que se va accediendo por una rampa, creando varios ambientes y talleres, atendiendo a las varias disciplinas que domina, desde el dibujo y la pintura a la escultura, pasando por las instalaciones y las intervenciones varias. Estudió diseño industrial pero es, sin duda, un gran maestro que domina con precisión y virtuosismo todos los materiales y los procesos. «Me costó varios años hacer este estudio, me impliqué y arremangué. Esta es mi verdadera casa, aunque para las piezas de gran formato me he tenido que embarcar en otro almacén en un polígono industrial» y, claro, uno se da cuenta de que estamos hablando con un artista de gran envergadura que no se anda con chiquitas.

De niño ya despuntaba con su dibujo prodigioso, hijo de maestra y nieto de maestro; su padre, empresario, le inculcó un lema que nunca ha abandonado en su vida: «Los tres secretos para el triunfo son: trabajo, trabajo y trabajo», y cuando uno visita su taller o ve sus exposiciones se da cuenta de que lo hace a conciencia. Tras la foto, que le hago en la rampa, a modo de un Sísifo incansable, hablamos un rato tomándonos alguno de sus pinchos favoritos en el bar de la esquina. Me cuenta que estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Caravaca, especializándose en volumen, tejidos y forja. Luego marchó a Madrid, a estudiar Diseño Industrial y se pagó la carrera descargando camiones de fruta y luego trabajando en un bar. Durante un tiempo, se recorrió los bares de España: «Yo pintaba en directo, atraía al público y luego le pedía la voluntad al del bar, era un buscavidas, nunca me amilané ni abandoné mi propósito firme de vivir del arte». Con el tiempo abrió un bar en Cehegín, pero se escapaba a ver exposiciones cada vez que podía: «Hay que ver muchas exposiciones, aprender siempre», confiesa.

Ganó el Premio Murcia Joven y en 1993 expuso en la Galería Babel y lo vendió todo, y su vida empezó a cambiar. Viajó por Andalucía y Sevilla, no le gustaban las corridas pero se enamoró de los toros, empezó a pintarlos y a exponer por hoteles de toda España. Un día le salió un comprador en Méjico, y allí se fue a llevarle dos cuadros de toros. Entonces empezó una historia imparable de trabajo en aquel país: «En Méjico me paso varios meses cada año, allí pinto, imparto talleres, expongo y tengo una importante clientela, eso me permite venir aquí y seguir trabajando en otros proyectos», y añade: «Yo no soy Jesucristo, no voy a poder cambiar la historia de la humanidad, no creo que mi obra tampoco sea una revolución en el arte, pero tengo claro que mi vida tiene sentido haciendo lo que me gusta, que es pintar, esculpir, crear, disfruto con lo que hago y el dinero, que es necesario, no me compra. No me interesa estar en el Museo Reina Sofía, ni me voy a arrodillar a satisfacer a nadie para que me dejen exponer allí. No busco la gloria, solo quiero trabajar y vivir de lo que hago».

Hablamos de algunos proyectos en los que hemos colaborado, como aquella maravillosa máscara en papel que hizo para la exposición «Cautivo de la hermosa herida», sobre Cervantes, y comentamos algunas de sus exposiciones en la Región, siempre sorprendiéndonos con unas piezas impresionantes, en una magistral mezcla de calidad técnica y transmisión conceptual y simbólica…

Se ríe y me corta si ve que lo alabo mucho o se pone serio y me cuenta: «Me interesa llegar al fondo de las cosas, no quedarme en la superficie. Quiero seguir dedicándome a esta profesión de riesgo, tan difícil y tan hermosa, que debería ser reconocida y apoyada como se hace al Deporte o a los emprendedores. La Cultura no se cuida, urgen creativos en las empresas y en el mundo».