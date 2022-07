La noche ya está completa

En pocas localidades de la Región se siente la llegada del verano como en San Javier. Sobre todo, cuando cae el sol. La suave brisa que llega desde el mar y el manto de estrellas que cubre nuestras cabezas sientan los cimientos para un noche mágica. Pero como a lo bueno pronto se acostumbra uno, a esta receta todavía le falta un ingrediente: la música. La música en directo. Y, en concreto, el jazz. Porque desde hace mucho, los veranos no se entienden en la localidad sin la melodía de un saxo, la delicadeza de un piano o la rotundidad de un contrabajo. Por eso, el de hace un par de años fue un poco menos estival. Y aunque en 2021 el Parque Almansa volvió a abrir sus puertas a uno de sus festivales con más arraigo (para felicidad y disfrute de no pocos aficionados), todavía parecía que faltase algo... Quizá sea simple elitismo, quizá sea únicamente por aquello de saber que estás ante uno de los ‘congresos’ más importantes del panorama jazzístico nacional -junto con San Sebastián y Vitoria-, pero a una edición fantástica como aquella le faltaron, por motivos obvios (y sanitarios), figuras internacionales. Y eso se acabó anoche. Ahora sí que sí, el verano, tal y como lo entienden allí, ha vuelto.

Porque ayer comenzó la vigésimo cuarta edición del Jazz San Javier, y lo hizo a la grande. No es un decir: no abundan las sesiones dobles en la programación de este año, pero la organización -encabezada por el concejal David Martínez y el que fuera fundador del festival, Alberto Nieto- quiso abrir fuego con una de ellas. ¿Los protagonistas? El exquisito pianista estadounidense Emmet Cohen y los británicos Incognito, pioneros y referentes del acid jazz junto a Brand New Heavies y el mismísimo Jamiroquai.

Y lo cierto es que no defraudaron. Fue Cohen, que afirmó que había llegado de Nueva York hacía tan solo cuatro horas, quien hizo caer el telón liderando uno de los tríos de piano jazz más excitantes del momento en su segunda visita a España. De hecho, ya durante el anuncio de su visita a San Javier dijo Nieto -uno de los tipos que mejor conocer el género en nuestro país- que éste iba a ser uno de los conciertos más interesantes de esta edición. Y, aunque acaba de empezar, tiene toda la pinta de que tenía razón... Con Yasushi Nakamura en el contrabajo y Kyle Poole a la batería, el de Miami dio todo un recital, interpretando tanto composiciones propias como algunos clásicos del jazz.

Y aunque la propuesta de Cohen no carecía de frescura y energía, Incognito redoblaron la apuesta. Los británicos, encabezados por su carismático líder Juan-Paul Maunick, AKA ‘Bluey’, llenaron el escenario del Parque Almansa, tanto literal como metafóricamente, y consiguieron levantar al público de su asiento. Hablamos de una formación numerosa, con bajo y batería, percusiones, teclado, varios vientos y un magistral elenco de voces, pero también de un grupo que, sin perder de vista su vis jazzística, son puro funk; o, lo que es lo mismo: puro ritmo, pura fiesta. Desde luego, si quedaba alguna estrella por iluminar en el cielo de San Javier, ellos la hicieron brillar. Ahora sí, las noches de verano están completas.